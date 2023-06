Radičević: Adžić nastavlja da obmanjuje javnost

Podgorica, (MINA) – Pokušaji ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića da se distancira od izjava koje je plasirao neće biti dovoljni da sebe i partiju kojoj pripada abolira političke i krivične odgovornosti, saopštio je član Glavnog odbora Pokreta Evropa sad, Branislav Radičević.

Adžić je ranije kazao da nijedna teza nije potekla od njega i premijera Dritana Abazovića, već je prenešena iz pisma južnokorejskog državljanina Do Kvona.

“Današnji pokušaji ministra unutrašnjih poslova da se distancira od izjava koje je plasirao prije neki dan neće biti dovoljni da sebe i partiju kojoj pripada abolira političke i krivične odgovornosti”, naveo je Radičević u saopštenju.

On je dodao da je upravo Adžić prije par dana izjavio da “unutar laptopa postoje dokazi o mogućem finansiranju kampanje i da ne bi govorio o cifri, ali da nije zanemarljiva“.

Prema riječima Radičevića, umjesto da se zaustavi na jednoj neistini, Adžić sada obmanjuje javnost da to nikada nije rekao.

Radičević je kazao da su, “nakon što im je glavni adut i osumnjičeni Kvon otkazao servilnost i odlučio da se distancira od prljavih spletki Adžića i Abazovića”, odlazeći članovi Vlade potrčali da se ograde od sopstvenih izjava i optužbi.

“Takođe, kad pokušava da poznanstva sa ljudima koji kasnije izvrše krivično djelo predstavi kao problematičan momenat, neka se onda Adžić sjeti sa kim je iz partije pred kamerama palio cigarete, a onda istoga pustio niz vodu, kada se procesuirala istraga za šverc cigareta”, navodi se u saopštenju.

Radičević je iskazao punu podršku Specijalnom državnom tužilaštvu da, kako je naveo, ispita do kraja ulogu svih aktera i nalogodavaca montirane afere koja je imala ulogu da sačuva fotelje funkcionera URA-e.

