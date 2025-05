Racija u više lokala u Nikšiću, uhapšena operativno interesantna osoba

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija sprovela je sinoć raciju u više ugostiteljskih objekata u tom gradu i uhapsila operativno interesantnu osobu A.K. (47), kod kojeg je pronađen kokain, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić te aktivnosti sproveli od 21 do jedan sat ujitru, uz angažovanje pripadnika Posebne jedinice policije.

“Tom prilikom uhapšena je operativno interesantna osoba, podnijeta je prekršajna prijava zbog droge i pronađeni su kokain, nož, sprej sa nadražujućim dejstvom, baklje, elektrošoker”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici izvršili pregled 500 osoba, od čega deset operativno interesantnih.

“Prilikom kontrole operativno interesantnog lica A.K. pronađeno je manje pvc pakovanje sa sadržajem nalik na kokain, nakon čega je A.K. uhapšen zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga”, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su kontrolom kod operativno interesantnog I.V. (42) pronađena i oduzeta sredstva podobna za napad – nož i ručni sprej sa nadražujućim dejstvom.

Kako su rekli, u ugostiteljskim objektima u kojima su boravile te osobe pronađeno je i 16 baklji, drobilica za marihuanu i elektrošoker.

“Daljom kontrolom objekata pronađena su dva odbačena pvc pakovanja sa sadržajem nalik na kokain, koja će biti predmet daljeg vještačenja”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS