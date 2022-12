Putin potcijenio hrabrost Ukrajinaca i kapacitet NATO saveznika

Podgorica, (MINA) – Ruski predsjednik Vladimir Putin potcijenio je hrabrost i odlučnost ukrajinskog naroda da obrani svoju naciju, ali i kapacitet NATO saveznika i partnera da pomognu Ukrajini, rekao je komandant NATO odbrambenog koledža iz Rima, Olivije Ritiman.

Ritiman će predvoditi delegaciju Koledža, koja će boraviti u Crnoj Gori od ponedjeljka do srijede, u okviru studijskog putovanja za polaznike Kursa za visoke oficire iz 30 savezničkih i partnerskih država.

Ritiman je u intervjuu agenciji MINA, na pitanje da li nedavni uspjesi Ukrajine da vrati dio svoje teritorije unose optimizam u pogledu ratnih ishoda, odgovorio da je ta država hrabro uzvratila.

“Putin je potcijenio hrabrost i odlučnost ukrajinskog naroda da obrani svoju naciju. Takođe se preračunao u pogledu kapaciteta naših NATO saveznika i partnera da pomognu Ukrajini”, rekao je on.

Ritiman je kazao da su NATO saveznici i partneri pružili podršku Ukrajini bez presedana i da su spremni da je podržavaju koliko god je potrebno.

Prema njegovim riječima, ta podrška je ključna i omogućila je Ukrajincima da potisnu Rusiju u različitim regijama.

“Ipak, ratovi su nepredvidivi. A budući da je još imamo snažnu rusku prisutnost, moramo ostati oprezni, spremni i nastaviti da podržavamo Ukrajinu na koji god način možemo, koliko god da je potrebno”, naveo je Ritiman.

Komentarišući tekst najnovijeg NATO-vog Strateškog koncepta, on je kazao da, kao što je navedeno u tom dokumentu, Alijansa ne može odbaciti mogućnost napada na suverenitet i teritorijalni integritet saveznika.

“Međutim, važno je naglasiti da NATO ne teži sukobu i ne predstavlja prijetnju Rusiji. NATO će nastaviti da ujedinjeno i odgovorno odgovara na ruske prijetnje i neprijateljske poteze”, rekao je Ritiman.

On je istakao da je NATO i dalje voljan da drži otvorenim kanale komunikacije sa Rusijom, kako bi upravljao i ublažio rizike, spriječio eskalaciju i povećao transparentnost.

“NATO traži stabilnost i predvidljivost u evroatlantskom području i između Alijanse i Rusije. Svaka promjena u tom odnosu zavisi od toga hoće li Rusija prestati sa agresivnim ponašanjem i u potpunosti se pridržavati međunarodnog prava”, rekao je Ritiman.

On je naglasio da je NATO predan očuvanju slobode i bezbjednosti svojih saveznika, dodajući da je primarni cilj i najveća odgovornost Alijanse da osigura kolektivnu odbranu Saveza od svih prijetnji.

Iz tog razloga, kako je naveo, Alijansa je usredsrijeđena na poboljšanje odbrane i zaštite saveznika, jačanje otpora ruskom pritisku i pomoć saveznicima u suprotstavljanju malignom uplitanju i agresiji.

Prema riječima Ritimana, NATO i EU podržavaju nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine i nastavljaju da joj pružaju nivo podrške bez presedana, pomažući u održavanju njenog temeljnog prava na samoodbranu.

“Otkako je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu u februaru, države Evropske unije (EU) pokazale su jednoglasnu podršku Ukrajini, što je ilustrovano, na primjer, sankcijama usmjerenim na rusku privredu, uvoz i izvoz”, rekao je Ritiman.

On je podsjetio da je Evropski savjet 23. juna Ukrajini dodijelilo status kandidata za članstvo u EU.

“Naravno, postoje neki koraci koje Ukrajina treba da preduzme prije nego što postane punopravna članica EU, ali odluku o pridruživanju u konačnom će donijeti države članice EU. Rusija nema kontrolu nad tim”, kazao je Ritiman.

On je rekao da, dok god postoji nuklearno oružje, NATO će ostati nuklearni savez.

Kako je naveo, cilj Alijanse je sigurniji svijet za sve, a NATO nastoji da stvori bezbjednosno okruženje za svijet bez nuklearnog oružja.

“To nije cilj Rusije. S obzirom na nuklearne prijetnje te države, nuklearna retorika Putina je opasna, nepromišljena i neodgovorna”, rekao je Ritiman.

On je istakao da, iako je vjerovatnoća nuklearnog napada iz Rusije mala, NATO te prijetnje shvata ozbiljno i ostaje na oprezu.

Ritiman je ponovio stav da Rusija mora shvatiti da se nuklearni rat nikada ne može dobiti i da se on nikada ne smije voditi.

Upitan da prokomentariše izjavu zamjenika ruskog ministra vanjskih poslova Aleksandra Gruška da bi ubrzano raspoređivanje modernizovanog taktičkog nuklearnog oružja B61 u bazama NATO saveza u Evropi snizilo “nuklearni prag”, on je podsjetio na tvrdnje Pentagona da nadogradnje B61 nijesu povezane s Ukrajinom.

“Sjedinjene Američke Države dugo su planirale modernizaciju svog nuklearnog oružja B61”, rekao je Ritiman.

Upitan gdje vidi ulogu Crne Gore kao promotera zapadnih vrijednosti na Zapadnom Balkanu, on je odgovorio da je Crna Gora cijenjeni saveznik koji daje važan doprinos bezbjednosti Saveza.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je, na odbrambenom i bezbjednosnom nivou, doprinijela NATO-ovoj mirovnoj misiji na Kosovu, gradeći stabilnost na Zapadnom Balkanu.

“NATO je predan održavanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Misija KFOR-a je najjasnija ilustracija te predanosti, a Crna Gora je jedna od zemalja članica te misije”, kazao je Ritiman.

On je podsjetio da je Crna Gora članica NATO-a od 2017, i da je dokazala posvećenost toj Alijansi i kolektivnoj odbrani.

„Crna Gora sprovodi sveobuhvatan program strukturnih i institucionalnih promjena od obnove nezavisnosti 2006. Alati koje nudi Partnerstvo za mir (PFP) od velike su pomoći u ovom procesu“, rekao je Ritiman.

On je podsjetio da Crna Gora od te godine učestvuje u PFP procesu planiranja i revizije PARP-a, kao i da je aktivno angažovana u okviru NATO programa Nauka za mir i sigurnost (SPS).

“Država je, takođe, doprinijela NATO-ovoj mirovnoj misiji KFOR na Kosovu, pomažući u izgradnji stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Uspostavila je kancelariju za vezu pri Vrhovnom štabu savezničkih snaga u Evropi (SHAPE) i formirala izaslanstvo pri NATO-u za promociju saradnje”, kazao je Ritiman.

On je naveo da Crna Gora učestvuje u NATO-ovom Programu izgradnje integriteta za jačanje dobrog upravljanja u sektoru odbrane i sigurnosti.

Kako je podsjetio, Crna Gora učestvuje u raznim inicijativama sajber obrane, ali i radi s NATO-om na promociji sprovođenja Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325, koja priznaje nesrazmjeran uticaj koji rat i sukobi imaju na žene i djecu.

Ritiman je, odgovarajući na pitanje gdje vidi prostor za poboljšanje u odnosima Crne Gore i NATO-a, kazao da je Crna Gora dokazala svoju predanost NATO-u i kolektivnoj obrani.

“Možda postoji potencijal za dalje jačanje rada između Crne Gore i NATO-a, posebno kada je u pitanju stabilnost na Zapadnom Balkanu”, ocijenio je Ritiman.

