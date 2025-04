Putevi većinom suvi

Podgorica, (MINA) – U većem dijelu Crne Gore jutros se saobraća po suvim putevima, kazali su iz Auto moto saveza (AMSCG) i upozorili da su duž klisura i usjeka mogući sitniji odroni.

Oni su savjetovali opreznu vožnju zbog najavljenih nestabilnih vremenskih prilika i povremenih padavina.

Na regionalnom putu Đurđevića Tara – Mojkovac, u mjestu Sokolovina, saobraćaj je obustavljen za sva vozila zbog odronjavanja stijene u okviru sanacije kritične tačke Sokolovine.

Na dionici magistralnog puta M-2 Poda -Berane saobraćaj je zatvoren za sve vrste vozila

jutros od sedam sati do sjutra u sedam zbog radova na tunelu Tifran. Nakon završetka ove obustave nastavljaju se prekidi saobraćaja na dionici M-2 Ribarevina -Poda i Poda -Berane u terminima od osam do 11 i 14 do 17 sati.

Na magistralnom putu M-3 Plužine-Jasenovo Polje, na lokalitetu Zaborje-Jasenovo Polje, obustavljen je saobraćaj za sva vozila od deset do 12 i od 13 do 15 sati.

Zbog rekonstrukcije regionalnog puta R-29 Bar-Kamenički most Krute, saobraćaj će biti obustavljen od osam do 11 i od 13 do 16 sati.

Zbog redovnog održavanja sistema odvodnjavanja u tunelima na autoputu “Princeza Ksenija” od biće zatvorena po jedna saobraćajna traka. Radovi počinju u tunelu Mrke, smjer Podgorica-Mateševo, a zatim će biti nastavljeni u ostalim tunelima. Vozačima se savjetuje poštovanje privremeno postavljene signalizacije.

Na magistralnom putu M-1 na dionici Krtolska raskrsnica – Budva – Petrovac – Ulcinj, od 23 sata do pet sati, vozila saobraćaju naizmjenično uz povremene obustave ne duže od deset minuta, zbog pranja i farbanja tunela Mogren, Belveder i Kruče.

Na magistralnom putu M-10 na dionici Cetinje – Budva, u mjestu Boreti, saobraćaj je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenični zbog rekonstrukcije magistralnog puta Lepenac-Ribarevine, a moguća je povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta na mjestu radova.

Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenični i na magistralnom putu Nikšić – Vilusi I faza, dionica Nikšić – Kuside, zbog rekonstrukcije mosta Autobaza.

Zbog sanacije pukotina u tunelu Sozina, vozila će od 22 do šest sati saobraćati naizmjenično, a moguće je da saobraćaj bude potpuno obustavljen u kraćim intervalima.

Na dionici puta između tunela Raš i Komandnog centra tunela Sozina, vozila saobraćaju naizmjenično zbog ugradnje zaštitne čelične mreže.

Na magistralnom putu M-1 dionica Debeli Brijeg-Kotor i M-8 Lipci-Grahovo-Vilusi saobraća se jednom trakom naizmjenično od sedam do 19 sati zbog radova u okviru investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji Kotor.

