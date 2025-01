Putevi mokri, na sjeveru tokom jutra magla

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori jutros se saobraća po mjestimično mokrim putevima, saopšteno je iz Auto moto saveza (AMSCG).

Iz AMSCG su rekli da je sporija i opreznija vožnja neophodna na prevojima i preko mostova u višim predjelima na sjeveru gdje ima mjestimicno ugaženog snijega ili poledice.

Oni su upozorili da jutarnja magla smanjuje vidljivost po kotlinama i duž riječnih tokova.

Iz AMSCG su podsjetili da je Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima propisano da od 15. novembra do 1. aprila vozila koja učestvuju u saobraćaju za vrijeme zimskih uslova (sniježnih padavina ili kad se na putu nalazi snijeg, led ili poledica) moraju na svim točkovima imati zimske gume.

Minimalna dubina šare na gazećoj površini pneumatika koji se koriste u ovom periodu je četiri milimetra.

Na regionalnom putu R-10 Đurđevića Tara-Mojkovac, u mjestu Sokolovina, na snazi je totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila zbog odronjavanja stijene.

Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi I faza, na dijelu puta Nikšić-Kuside, saobraćaj je zbog rekonstrukcije mosta Autobaza promijenjen sa dvosmjernog na naizmjenični.

