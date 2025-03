Putevi mokri i klizavi, vidljivost smanjena

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori jutros se saobraća po mokrim i klizavim putevima, i vidljivost je smanjena po kotlinama, saopšteno je iz Auto moto saveza (AMSCG).

Oni su upozorili da su na dionicima duž klisura mogući sitniji odron i savjetovali vozačima da poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenje brzine.

Na regionalnom putu Đurđevića Tara – Mojkovac, u mjestu Sokolovina, saobraćaj je obustavljen za sva vozila zbog odronjavanja stijene u okviru sanacije kritične tačke Sokolovine.

Na magistralnom putu M-2 dionica Ribarevine – Poda i Poda-Berane saobraćaj je obustavljen za sva vozila od osam do 11 i od 14 do 16 sati i 30 minuta.

Na magistralnom putu M-3 Plužine-Jasenovo Polje, na lokalitetu Zaborje-Jasenovo Polje, obustavljen je saobraćaj za sva vozila od deset do 12 i od 13 do 15 sati.

Zbog rekonstrukcije regionalnog puta R-29 Bar-Kamenički most Krute, saobraćaj će biti obustavljen od osam do 11 i od 13 do 16 sati.

Na magistralnom putu M-1 na dionici Krtolska raskrsnica – Budva – Petrovac – Ulcinj, od 23 sata do pet sati, vozila saobraćaju naizmjenično uz povremene obustave ne duže od deset minuta, zbog pranja i farbanja tunela Mogren, Belveder i Kruče.

Na magistralnom putu M-10 na dionici Cetinje – Budva, u mjestu Boreti, saobraćaj je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenični zbog rekonstrukcije magistralnog puta Lepenac-Ribarevine, a moguća je povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta na mjestu radova.

Na magistralnom putu M-10, dionica Podgorica 3-Cetinje, zbog izgradnje puta Cetinje-Čevo saobraćaj će biti promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni, a dolaziće i do povremenih obustava ne dužih od 15 minuta.

Režim saobraćaja promijenjen je i na magistralnom putu Nikšić-Vilusi, na dionici Nikšić-Kuside, zbog rekonstrukcije mosta Autobaza.

Zbog sanacije pukotina u tunelu Sozina, vozila će od 22 sata do šest sati saobraćati naizmjenično, a moguće je da saobraćaj bude potpuno obustavljen u kraćim intervalima.

Na dionici puta između tunela Raš i Komandnog centra tunela Sozina, vozila saobraćaju naizmjenično zbog ugradnje zaštitne čelične mreže.

Iz AMSCG su podsjetili da je Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima propisano da od 15. novembra do 1. aprila vozila koja učestvuju u saobraćaju za vrijeme zimskih uslova (sniježnih padavina ili kad se na putu nalazi snijeg, led ili poledica) moraju na svim točkovima imati zimske gume.

Minimalna dubina šare na gazećoj površini pneumatika koji se koriste u ovom periodu je četiri milimetra.

