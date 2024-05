Pušten u rad automatizovani digitalni RTG aparat

Podgorica, (MINA) – U Institutu za bolesti djece (IBD) svečano je pušten u upotrebu automatizovani digitalni RTG aparat sa pratećom opremom koji će, kako je saopšteno, omogućiti bolji dijagnostički kvalitet rentgenološke slike uz redukciju doze zračenja na neophodni minimum.

Iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) su kazali da je više od 90 hiljada EUR za nabavku ovog aparata obezbijedila kompanija Vezuv-Volcano.

Direktor IBD-a, Velibor Majić, kazao je tokom svečanog puštanja u rad aparata, da je ovo jedna od najvećih pojedinačnih donacija u istoriji te organizacione jednice KCCG-a.

On je naveo da ovo nije prva donacija kompanije Vezuv bolnici koja brine o zdravlju najmlađe populacije.

Majić je rekao da su djeca budućnost svake zemlje i najvažniji resurs koji ima.

“Smatram da je ovo pun pogodak, uložiti novac na ovako nešto i nadam se da ćemo ga što manje koristiti, a kad ga koristimo, da bude na dobrobit svih nas”, naglasio je Majić.

Načelnica Centra za radiološku dijagnostiku IBD-a, Zorka Ilić, istakla je da je rentgen dijagnostika, iako najstarija radiološka procedura, i dalje nezaobilazna metoda u dijagostici i liječenju većine kliničkih stanja i oboljenja.

“To je najčešća inicijalna radiološka procedura i u pedijatrijskoj populaciji, a nerijetko i krajnja, koja olakšava i omogućava postavljanje precizne dijagnoze posebno kod oboljenja respiratornog trakta, oboljenja i traume koštano – zglobnog sistema i kod nekih akutnih stanja u radiologiji”, naglasila je Ilić.

Ona je ukazala da se u IBD-u uradi godišnje između 13 i 14 hiljada ekspozicija na rentgen apatatu, uključujući ambulantne i bolničke pacijente.

Novi rentgen aparat je, prema riječima Ilić, najnovije generacije, prilagođen dječijoj populaciji.

“Aparat šro je najvažnije, ujedno i najveći benefit, omogućava bolji dijagnostički kvalitet rentgenološke slike uz redukciju doze zračenja na neophodni minimum, kao i mogućnost arhiviranja i čuvanja slike”, pojasnila je Ilić.

Direktorica korporativnih komunikacija Vezuv grupe, Lena Bošković, naglasila je da je ovo još jedna potvrda opredijeljenosti kompanije da podržavaju zajednicu u kojoj posluju.

“Donacija i puštanje u rad automatizovanog digitalnog RTG aparata sa pratećom opremom simbol je nesebične brige o zdravlju svih nas, posebno najmlađih”, naglasila je Bošković.

Ona je kazala da je proteklih godina KCCG bio ključan u pružanju medicinske pomoći, liječenju bolesnika i podršci onima koji su se suočavali s raznim zdravstvenim izazovima.

“Zdravstveni sistem je temelj svakog društva, a podržavanje institucija kao što je KCCG ključno je za osiguranje pristupačne i kvalitetne zdravstvene zaštite za sve građane”, istakla je Bošković.

Ona je rekla da ovom, kao i donacije koje planiraju da realizuju u narednim mjesecima, žele da podrže napore bolnica i domova zdravlja u pružanju vrhunske medicinske usluge, nabavci neophodne opreme i unaprjeđenju kvaliteta života pacijenata, posebno djece kao najosjetljivije kategorije.

“Vjerujemo da je ulaganje u zdravlje naše zajednice ključno za izgradnju bolje budućnosti za sve nas”, zaključila je Bošković.

Svečanom puštanju u rad aparata prisustvovali su direktor KCCG, Aleksandar Radović i generalna direktorica Vezuv grupe, Danijela Jović sa saradnicima.

Radović je ovim povodom Jović uručio zahvalnicu.

