Puna podrške Mađarske, Holandije i Bugarske na putu Crne Gore ka EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima podršku Mađarske, Holandije i Bugarske na putu ka Evropskoj uniji (EU), poručeno je sa sastanka ambasadora tih država i premijera Milojka Spajića.

Iz Spajićevog kabineta saopštili su da je na sastanku sa mađarskim ambasadorom Jožefom Neđešijem konstatovano da su bilateralni odnosi dvije države odlični i da nema nikakvih otvorenih pitanja.

„Mađarska daje punu podršku Crnoj Gori na evropskom putu i raduje se ulasku Crne Gore u EU“, navodi se u saopštenju.

Spajić je zahvalio Neđešiju na pomoći.

„Posebno je važno to što iz Mađarske imamo ekspertsku podršku na dužem periodu, jer to stvara dugotrajniji efekat i od velike je važnosti za našu administraciju“, dodao je Spajić.

U razgovoru Spajića sa holandskim ambasadorom Joustom Reintjesom istaknuto je da je intenziviranje već dobrih odnosa sa Holandijom vrlo važno za Crnu Goru.

„Poseban prostor postoji za snaženje ekonomske saradnje u infrastrukturnim projektima, energetskom sektoru, poljoprivredi i prehrambenoj industriji“, kaže se u saopštenju.

Spajić je rekao da je infrastruktura ključ za napredak, jer su, kako je naveo, najrazvijenije zemlje prvo gradile savršenu saobraćajnu povezanost.

„Zato je to prioritet i želimo da što prije završimo sve kapitalne saobraćajne projekte“, naveo je Spajić.

Reintjes je, kako je saopšteno, naglasio veliku želju Holandije da pomogne Crnoj Gori na evropskom putu, ali i u ekonomskim pitanjima.

Navodi se da je posebno naglašena mogućnost saradnje u oblasti pomorskog saobraćaja.

Kako se dodaje, tokom razgovora bilo je riječi i o najavljenoj Međuvladinoj konferenciji, kao i sjajnim rezultatima 44. Vlade, kojim se ubrzava put ka EU.

Na sastanku Spajića sa bugarskim ambasadorom Stefanom Dimitrovim istaknuto je da će bolja putna povezanost dodatno ojačati odlične odnose Crne Gore i Bugarske.

U razgovoru je ocijenjeno da je važno otvoriti direktnu avio-liniju Podgorica-Sofija, što bi pomoglo da se uveća ekonomska, ali i turistička saradnja.

Dimitrov je, kako se navodi, konstatovao da je 44. Vlada za dva i po mjeseca uradila značajne stvari i ponovio da će Bugarska pružiti punu podršku na EU putu.

Spajić je zahvalio na pomoći i istakao da su iskustva Bugarske u procesu pregovora sa EU veoma važna za Crnu Goru.

