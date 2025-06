Pucnjava u Beranama, nema povrijeđenih

Podgorica, (MINA) – U Beranama je danas oko 11 sati došlo do pucnjave u kojoj, kako je saopšteno iz Uprave policije, nije bilo povrijeđenih.

Iz policije su kazali da je dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Berane, oko 11 sati i sedam minuta, prijavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja u ulici 4. crnogorske brigade.

„Hitnim mjerama i radnjama identifikovan je kao osumnjičeni A.R.(19) koji je, kako se sumnja, pucao u pravcu jednog lica, nakon čega se dao u bjekstvo. Ovom prilikom nije bilo povrijeđenih“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sa događajem upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji rukovodi uviđajem.

Iz Uprave policije su kazali da su službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ stavili sve raspoložive kapacitete na ispomoć Odjeljenju bezbjednosti Berane.

Kako su naveli, preduzimaju se hitne mjere i radnje na rasvjetljavanju svih okolnosti događaja kao i na lociranju i lišenju slobode osumnjičenog za kojim se intenzivno traga.

„U mjerama prvog zahvata uspostavljenja je blokada državne granice od strane službenika Sektora granične policije, regionalna blokada kao i blokada određenih prostora i lokaliteta za koje se sumnja da se na njima nalazi osumnjičeno lice“, dodaje se u saopštenju.

