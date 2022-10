Prvaci od policije dobili edukativne bojanke

Podgorica, (MINA) – Prvacima u svim crnogorskim osnovnim školama uručene su edukativne bojanke, koje su namijenjene da djeci skrenu pažnju na važne teme poput prevencije porodičnog i vršnjačkog nasilja i opasnosti na društvenim mrežama, saopšteno je iz Misije OEBS-a u Crnoj Gori.

Navodi se da su bojanke, koje je oko 7,8 hiljada prvaka dobilo u septembru, osmišljene i štampane uz podršku Misije OEBS-a, a u saradnji sa crnogorskom sekcijom Međunarodne policijske asocijacije i Udruženjem policijskih službenica Crne Gore.

“U svim opštinama i selima, policajci i policajke su podijelili bojice i bojanke koje su namijenjene da djeci skrenu pažnju na važne teme poput zdravih stilova života, ekologije, prevencije porodičnog i vršnjačkog nasilja i opasnosti na društvenim mrežama”, kaže se u saopštenju.

Iz Misije OEBS-a su kazali da je svaka od tema predstavljena kroz dobre i loše primjere društvenog ponašanja, kreirane na način primjeren tom uzrastu i odobrene od nadležnih institucija.

Podjelu bojanki, kako su naveli, pratila su edukativna predavanja, koja su omogućila djeci da policijskim službenicima postavljaju pitanja i saznaju više o ilustrovanim temama.

Iz Misije OEBS-a su poručili da će, kao dugogodišnji strateški partner u razvoju i unapređenju rada Uprave policije, nastaviti da podržavaju aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti djece i građana o radu policije, podstičući policiju na preventivno i edukativno djelovanje.

