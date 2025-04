Protiv uvođenja vjeronauke u obrazovni sistem 114 NVO

Podgorica, (MINA) – Inicijativu protiv uvođenja vjeronauke u obrazovni sistem Crne Gore potpisalo je 114 nevladinih organizacija (NVO) i devet građanskih aktivista, saopšteno je iz Akcije za ljudska prava (HRA).

Iz te NVO su kazali da je skupštinskom Odboru za prosvjetu, nauku, kulturu i sport danas upućen dopunjeni spisak potpisnika inicijative protiv uvođenja vjeronauke u obrazovni sistem.

Kako se navodi, 114 NVO i devet građanskih aktivista/kinja stalo je u odbranu sekularnog javnog obrazovanja u Crnoj Gori.

Iz HRA su podsjetili da se organizacije civilnog društva, koje su stale iza inicijative, oštro protive uvođenju vjeronauke u javne vaspitno-obrazovne ustanove.

“Smatrajući takav predlog suprotnim temeljnim ustavnim vrijednostima građanske, sekularne države Crne Gore, kao i najboljim interesima djece i mladih”, dodaje se u saopštenju.

Potpisnici inicijative pručuju da obrazovni sistem mora ostati prostor zajedništva, učenja i razvoja zasnovanog na nauci, umjesto podjela zasnovanih na dogmatskoj vjerskoj osnovi.

“Vjerska nastava je zabranjena članom 5 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, a pokušaji da se ona ukine predstavljaju ozbiljno ugrožavanje sekularnog karaktera države”, podsjeća se u saopštenju.

Navodi se da u crnogorskom obrazovnom sistemu postoji predmet Istorija religije, koji učenicima omogućava da uče o svim religijama i njihovim običajima.

Time se, kako su naveli potpisnici inicijative, podstiče interkulturalizam i zajedništvo.

“Dok bi vjeronauka odvojila djecu vjernika od djece ateista, a i djecu vjernika dodatno razdvojila na različite vjeroispovijesti, i dodatno naglasila podjele zasnovane na etničkoj i vjerskoj distanci u crnogorskom društvu, koje su već izražene”, ukazuje se u saopštenju.

Potpisnici inicijative smatraju da posebno zabrinjava činjenica da je Skupština peticiji za uvođenje vjeronauke dala status prioriteta, iako je prikupljanje potpisa za tu inicijativu i dalje u toku, sve do 10. maja.

Oni su ocijenili da to predstavlja presedan i nepoštovanje principa ravnopravnog tretmana svih građanskih inicijativa, budući da su ranije peticije sa dovoljnim brojem potpisa čekale mjesece na razmatranje, ili nikada nijesu ušle u skupštinsku proceduru.

NVO i građanski aktivisti pozvalli su Skupštinu da postupi odgovorno i u skladu sa Ustavom, zakonima i najboljim interesima djece i mladih.

“Državne škole ne smiju postati prostor za vjerske podjele – obrazovanje mora ostati zasnovano na nauci i kritičkom razmišljanju, kao i vrijednostima zajedničkog života u građanskom društvu”, zaključuje se u saopštenju.

Inicijativu protiv uvođenja vjeronauke, osim HRA, potpisali su i NVO Centar za građansko obrazovanje, Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA, Prosvjetna zajednica Crne Gore, Agora Femina, Asocijacija SPEKTRA, Centar za istraživačko novinarstvo, Crnogorski PEN centar i Crnogorska LGBTIQ asocijacija Kvir Montenegro.

Među potpisnicima su i Fakultet za crnogorski jezik i književnost, KOD, Žuta kornjača – Normalizuj.me, Opštinsko udruženje multiple skleroze Bijelo Polje, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Prima, Juventas, Agencija za lokalnu demokratiju, Ipso Facto i Centar za demokratiju i ljudska prava.

Protiv uvođenja vjeronauke u obrazovni sistem su i Društvo crnogorskih izdavača, Ekološki pokret Ecopatriotizam, Centar za monitoring i istraživanje, Centar za afirmaciju RE populacije, Crnogorski ženski lobi, Centar za demokratsku tranziciju, Centar za građanske slobode i Udruženje pravnika Crne Gore.

Potpisnici su i Centar za razvoj nevladinih organizacija, Sociološki centar Crne Gore, LINK – Crnogorska mreža za smanjenje štete, Centar za kulturu Bihor, Udruženje „Štrpci – Protiv zaborava“, Gradionica, Expeditio, Prazan proctor, Crnogorski komitet pravnika za zaštitu ljudskih prava i Centar za ženska prava.

Među potpisnicima su i Korifej teatar, Kalem, Monte Lingva, Društvo profesionalnih novinara Crne Gore, Udruženje profesora istorije Crne Gore, Sigurna ženska kuća, Institut za medije Crne Gore, Pravozastupnik, Antifašisti Cetinja, Institut za rodnu ravnopravnost “Dulcinea”, Ulcinj Info, Novi Horizont, Husein Paša, Centar za multimedijalnu produkciju.

Protiv uvođenja vjeronauke su i Udruženje psihologa Crne Gore, Poligon za žensku izuzetnost – Sofija, Aktivna zona, Dr Martin Schneider-Jacoby Association –MSJA, Eduko Plus, Balkanski sektor, Bona Fide Pljevlja, Savez za djecu i mlade – Kuća, Forum MNE, Forum Bošnjaka Crne Gore.

Među potpisnicima su i Centar za ekonomske i evropske studije, ERA – Savez za jednaka prava LGBTI osoba na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, SOS Rožaje, Centar za obuku i obrazovanje, Centar za romske inicijative, Monitoring Group Ulcinj – MogUL, ALFA Centar, Udruženje LBTQ žena „Stana“ i udruženje Djeca Crne Gore.

Protiv uvođenja vjeronauke u obrazovni sistem su i Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka – MAPSS, Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phiren Amenca“, Alumni akademija Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Fondacija za promovisanje nauke – Prona, Crnogorski kulturni krug, Naša akcija.

Inicijativu su potpisali i NOVA Centar za feminističku kulturu, Most Kulture, SOS telefon za žene i djecu Nikšić, Moja šansa je i tvoja šansa, Srce, MULTIMEDIAL Montenegro, Socijalna pravda – Social justice, Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju “OAZA”, 35 milimetara.

Među potpisnicima su i Potreba – Need, Građanska inicijativa “21. maj“, Plan B, Internacionalna policijska organizacija Crne Gore, Sistem, ŠkArt, Kompas – Centar za informisanje i savjetovanje mladih Kotor, Radio Bruškin, Futura, Sport Agon, Pedagoški centar Crne Gore LGBT Forum Progress i Fondacija Volonteri Crne Gore.

Potpisnici inicijative su i NVO IKRE – Rožaje, SPES, Srećne mame, Udruženje Roditelji, TNT, Od bašte do trpeze, Punctum, Građanska alijansa, Nijesi sama, Centar za razvoj socijalne ekonomije, Izvor života Nikšić, Inicijativa mladih za ljudska prava, Društvo mladih ekologa Nikšić, Zero Waste Montenegro, Naša akcija i SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja – Podgorica.

Uvođenju vjeronauke u obrazovni sistema protive se i građanski aktivinisti Dina Bajramspahić, Jovana Marović, Goran Đurović, Tamara Milaš, Dušan Pajović, Aleksandar Dragićević i Velibor Ivanović.

Među potpisnicima su i novinari i građanski aktivisti Dragoljub Vuković i Tanja Pavićević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS