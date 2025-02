Protest građana povodom oslobađajuće presude za ubistvo Mrdaka i pljačke Pošte

Podgorica, (MINA) – Grupa građana protestovala je večeras na Trgu Šaka Petrovića u Nikšiću zbog oslobađajuće presude optuženima za ubistvo Ljubiše Mrdaka i pljačku Pošte u tom gradu.

Kako prenosi portal RTCG, porodica je zatražila da se suđenje ponovi i da ga vode oni koji znaju svoj posao, inače će ih, kako su rekli, srušiti napaćeni narod.

Sa protesta je najavljeno osnivanje udruženja za borbu protiv organizovanog kriminala koje će nositi ime Ljubiše Mrdaka, koji je, kako su kazali, poginuo za pravdu, a ostavljen od države i pravosuđa.

Novi protest biće održan 7. marta, u podne ispred Tužilaštva.

Pred podgoričkim Višim sudom u utorak je izrečena oslobađajuća presuda u postupku povodom oružane pljačke Pošte i ubistva Ljubiše Mrdaka u Nikšiću 20. oktobra 2022. godine.

Presudu je izrekao sudija Veljko Radovanović. Sudija je naveo da je sud doveden pred svršen čin i da je zbog “ovakve optužnice” morao sud da preuzme ulogu istražnog organa.

Zbog toga se sudilo Mitru Kneževiću, Stojanu Albijaniću, Nemanji Miljkoviću, Petru Zolaku, Srđanu Svjetlanoviću, Davidu Banjcu i Stefanu Regojeviću.

