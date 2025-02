Prošle godine u 50 akcija spašene 83 osobe

Podgorica, (MINA) – Operativno komunikacioni centar (OKC) 112 prošle godine je primio 210 hiljada poziva i koordinirao sa 50 akcija u kojima su spašene 83 osobe, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Iz tog Vladinog resora su kazali da se Evropski dan broja 112 – jedinstvenog broja za pozive u hitnim situacijama, obilježava 11. februara u cilju podizanja svijesti građana o njegovoj važnosti i načinu korišćenja.

Podsjeća se da je u Evropskoj uniji (EU) broj 112 uveden odlukom Vijeća evropskih zajednica 1991. godine kao jedinstvena tačka za prijem svih hitnih poziva.

Broj 112 u Crnoj Gori je 2008. godine uspostavio Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a, gdje i danas funkcioniše u okviru OKC 112.

„Broj 112 je značajan resurs sistema zaštite i spašavanja Crne Gore i njegovim uvođenjem država je na evropskom putu ispunila obavezu koja je sa stanovišta bezbjednosti veoma značajna za građane i turiste“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su najmodernije tehnologije i tehnički zahtjevi za broj 112 koje EU definiše kao standard uvedeni i omogućeni građanima i turistima koji borave u Crnoj Gori od 2015. godine, od kada je u upotrebi CoordCom platforma za prijem poziva na broj 112 i aktiviranje hitnih službi.

„Ova moderna platforma omogućava operaterima da efikasno primaju i obrađuju hitne pozive, distribuiraju informacije nadležnim službama i optimizuju vrijeme reagovanja“, rekli su iz MUP-a.

Oni su naveli da integracija sa naprednim servisima CoordCom značajno doprinosi efikasnijem odgovoru na hitne pozive i koordinaciji između službi zaštite i spašavanja, Uprave policije, Hitne medicinske pomoći (HMP) i drugih relevantnih subjekata u sistemu zaštite i spašavanja.

Kako su kazali iz MUP-a, u prethodnom periodu je OKC112 implementirao napredne servise za lociranje pozivaoca u hitnim situacijama, Advanced Mobile Location (AML) za Android uređaje i eCall, automatski sistem poziva u slučaju saobraćajnih nesreća.

“U prošloj godini OKC 112 je koordinirao sa 50 akcija spašavanja u kojima je spašeno 83 osobe, 66 stranih državljana-turista i 17 crnogorskih državljana”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je primljeno 210 hiljada poziva i da je bilo 17.236 aktivnih slučajeva, od kojih 8.529 za policijsku nadležnost, 6.686 za Hitnu pomoć, 1.870 za Službe zaštite i spašavanja i 151 iz nadležnosti Direktorata za zaštitu i spašavanje.

Iz MUP-a su podsjetili da OKC 112 pruža pozivaocima najbržu moguću pomoć u zavisnosti od hitne situacije koju prijavljuju.

Kako su kazali iz tog resora, preko broja 112 pozivaoci mogu dobiti pomoć svih hitnih službi na teritoriji Crne Gore – HMP, Službe zaštite i spašavanja i policiju.

„Kao i pomoć ostalih službi i operativnih ili specijalističkih jedinica u sistemu zaštite i spašavanja – Vojska, Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, Gorske službe spašavanja, ronioci, lovci, kajakaši“, dodaje se u saopštenju.

Iz MUP-a su rekli da putem broja 112 može se pokrenuti SAR – akcija traganja i spašavanja i on je u funkciji 24 sata, sedam dana u nedjelji, 365 dana u godini, na cijeloj teritoriji države.

„Operateri službe 112 su profesionalno obučeni dispečeri koji primaju hitne pozive na više stranih jezika (engleski, italijanski, francuski, ruski i albanski), a prosječna brzina odgovora na hitne pozive službenika je ispod pet sekundi, što predstavlja evropski standard“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, organizaciono postoje tri centra koji pokrivaju sjevernu, centralnu i južnu regiju države – OKC112 Bijelo Polje, OKC112 Podgorica i OKC112 Bar.

Navodi se da je, kao i prethodnih, i ove godine Dan evropskog broja 112 za hitne situacije obilježen prezentacijom centara u Bijelom Polju i Baru učenicima osnovnih škola.

„Nastavljajući sa modernizacijom, u narednom periodu planirano je uvođenje sistema upozoravanja građana putem naprednih tehnologija, uključujući Cell Broadcast i SMS Based Location“, kazali su iz MUP-a.

Ti sistemi, kako se dodaje, omogućavaju brzo i efikasno slanje upozorenja građanima u slučaju prirodnih katastrofa, ekstremnih vremenskih uslova ili drugih kriznih situacija.

„Takođe, Direkcija 112 radi na razvijanju nove mobilne aplikacije 112 – „112MNE“ koja će biti dostupna građanima i turistima na iOS i android operativnim sistemima u toku ove godine“, navodi se u saopštenju.

Iz MUP-a su rekli da se Crna Gora time svrstava među zemlje koje koriste najnovija tehnološka rješenja u cilju zaštite svojih građana i efikasnog odgovora na hitne situacije.

„MUP nastavlja sa naporima ka daljem unapređenju ovog sistema, u skladu s evropskim standardima i najboljim praksama“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS