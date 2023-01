Prošle godine primili 890 pritužbi

Podgorica, (MINA) – Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda prošle godine primila je 890 pritužbi, a najveći broj predmeta odnosio se na pravo na dobru upravu i pravnu zaštitu.

Iz institucije Zaštitnika su agenciji MINA kazali da je prošle godine broj pritužbi u radu, kao pojedinačni vid pokretanja postupka pred Ombudsmanom, bio oko 1.100.

„Od tog broja, prema preliminarnim statističkim podacima, primljeno je 890 pritužbi, a ostalo su predmeti prenešeni iz prethodne godine“, rekli su iz institucije Zaštitnika.

Oni su naveli da su tokom 2021. godine imali skoro istovjetan broj pritužbi u radu – 1.123.

Iz institucije Zaštitnika kazali su da se najveći broj predmeta bilježi u sektorima javne uprave i pravosuđa, sektoru za prava djece, mladih i socijalnu zaštitu, a u porastu su predmeti u sektoru za zaštitu od diskriminacije.

„Stabilan je trend kad su u pitanju oblasti zaštite od torture“, naveli su iz institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Kako su objasnili, u okviru javne uprave najveći broj predmeta odnosio se na pravo na dobru upravu i pravnu zaštitu, na rad i pravo iz radnog odnosa, mirno uživanje imovine, zdravstvenu zaštitu i pravo na zdravstveno osiguranje, suđenje u razumnom roku.

„Kao i na prava na penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravu životnu sredinu i prava iz socijalne zaštite“, rekli su iz institucije Zaštitnika.

Oni su kazali da su prošle godine osobe koje su se nalazile u pritvoru i na izdržavanju kazne zatvora ukupno podnijele oko 70 pritužbi.

Pritužbe su se, kako su objasnili iz institucije Zaštitnika, uglavnom odnosile na loše materijalne uslove, neadekvatnu zdravstvenu zaštitu, pravo na rad, posjete, na nedjelotvornu istragu o navodima zlostavljanja, odluke sudova i drugih organa.

„Kao i na druga prava ili zakonom predviđene mogućnosti lica lišenih slobode, kao što je uslovni otpust, nedonošenje odluka o reklasifikaciji, korišćenje zavodskih i vanzavodskih povoljnosti, razvrstavanje po sobama, premještaj u drugu zatvorsku jedinicu“, naveli su iz institucije Zaštitnika.

Oni su kazali da su predstavnici Zaštitnika obišli Upravu za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS krajem decembra prošle godine.

Upitani kako ocjenjuju uslove u toj ustanovi, iz institucije Zaštitnika rekli su da su materijalni uslovi u Zatvoru za duge kazne, posebno u Odjeljenju za žene, kao i u Zatvoru za kratke kazne u Spužu, uglavnom zadovoljavajući.

Međutim, kako su naveli, uvijek ima prostora za poboljšanje i nova materijalna ulaganja.

Iz institucije Ombudsmana kazali su da zabrinjava situacija u Istražnom zatvoru u Spužu, gdje je zastupljena prekobrojnost.

Prema njihovim riječima, kvadrature jednog broja prostorija nijesu u skladu sa standardima, a higijenski i drugi uslovi u pojedinim prostorijama nijesu adekvatni.

„To kumulativno može rezultirati ponižavajućim postupanjem u odnosu na pritvorena lica, na šta Zaštitnik kontinuirano upozorava“, naveli su iz te institucije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS