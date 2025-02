Prošle godine ispunjena polovina obaveza iz PPCG-a

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je prošle godine realizovala 57 odsto obaveza predviđenih Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG), što je značaj napredak u odnosu na 2023., saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova (MEP).

Vlada je danas usvojila Izvještaj o realizaciji obaveza iz PPCG-a za prošlu godinu, kao i Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU) za ovu godinu.

Iz MEP-a su su kazali da je u prošloj godini realizacija obaveza prema PPCG-u postigla značajan napredak u zakonodavnom i strateškom segmentu.

„Od ukupno 282 planirane obaveze, ispunjeno je 160, što predstavlja 57 odsto ostvarenosti, u odnosu na prethodnu godinu kada je ostvareno 33 odsto aktivnosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u okviru zakonodavnog dijela, od 220 planiranih obaveza, realizovano 112, odnosno 51 odsto.

„Od toga, usvojeno je 58 zakona od ukupno 110 planiranih, dok su od 110 planiranih podzakonskih akata realizovana 54, odnosno 49 odsto“, pojasnili su iz MEP-a.

Prema njihovim riječima, od 62 planirana strateška dokumenta, realizovano je 48, što čini 77 odsto uspješnosti.

Gledajući kvartalnu realizaciju, iz MEP-a su kazali da je najviši nivo realizacije ostvaren u prvom kvartalu, kada su sve planirane obaveze, njih 19, u potpunosti realizovane.

„U drugom kvartalu realizacija je iznosila 84 odsto, dok je u trećem kvartalu ostvareno 57 odsto planiranih obaveza, dok je u četvrtom kvartalu realizacija na nivou od 34 odsto“, navodi se u saopštenju.

Iz MEP-a su podsjetili da je u 2023. godini planirano 300 obaveza, od kojih je ostvareno 98, što predstavlja 33 odsto realizacije.

„Ovi podaci pokazuju značajan napredak u ispunjavanju obaveza prema EU, ali i na vidan zastoj u poslednjem kvartalu prošle godine zbog neaktivnosti Skupštine u decembru kada su na čekanju ostali mnogi zakoni koje je Vlada dostavila na glasanje“, rekli su iz Ministarstva.

Oni su dodali da podaci ukazuju i na potrebu za dodatnim angažmanom Skupštine u ovoj godini kako bi se obezbijedila kompletna realizacija planiranih ciljeva i ispunila ambiciozna agenda Vlade u zatvaranju svih pregovaračkih poglavlja do kraja naredne godine.

Iz MEP-a su kazali da je za ovu godinu planirano donošenje 409 akata 78 strateških dokumenata, 152 zakona i 179 podzakonskih akata.

Kako su naveli, najveći broj obaveza u ovoj godini planiran je u pregovaračkim poglavljima 12 –Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika (103 obaveze), 14 – Saobraćajna politika (78 obaveza), 1 – Sloboda kretanja robe (42 obaveze), 23 – Pravosuđe i temeljna prava (38 obaveza), 27 – Životna sredina i klimatske promjene (37 obaveza).

U saopštenju se dodaje da je za narednu godinu predviđeno donošenje 230 akata, uključujući 35 strateških dokumenata, 29 zakona i 166 podzakonskih akata.

Iz MEP-a su ukazali da je, u cilju transparentnosti i pune uključenosti javnosti, nacrt PPCG za period 2025–2026. bio predmet javne rasprave od 3. do 23. januara.

Oni su istakli da se, tokom izrade Programa, kontinuirano komuniciralo sa Socijalnim savjetom (GSV) kako bi se osigurala usklađenost sa Programom rada Vlade za ovu godinu.

