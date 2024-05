Proslava Dana Evrope u Podgorici završena festivalom svjetlosti

Podgorica, (MINA) – Proslava Dana Evrope u Podgorici završena je festivalom svjetlosti, koji je održan u nedjelju na prostoru kampusa Univerziteta Crne Gore (UCG).

Iz Evropske kuće su saopštili da je to prvi festival takve vrste u Crnoj Gori.

Navodi se da je tim festivalom, koji je poklon Delegacije Evropske unije (EU) Podgorici i UCG, ujedno završena i proslava Dana Evrope u Glavnom gradu, dok Evropski đir Crnom Gorom i dalje traje.

Kako su kazali iz Evropske kuće, Podgoričani su u nedjelju veče uživali uz igru svjetla i 3D mapingu zgrade Rektorata i ritmu elektronskog zvuka, za koji je bio zadužen DJ Funkella, uz podršku Stefana Pavićevića i Tanje Bogdanović.

Dodaje se da su uz šetalište bile postavljene i tri svjetlosne instalacije koje su predstavljale tajni život šuma.

Ambasadorka EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa je ukazala na činjenicu da su sva glavna dešavanja proslave Dana Evrope organizovana na prostoru kampusa Univerziteta.

Ona je poručila da je Delegacija EU u Crnoj Gori time željela da oda počast mladima, znanju i nauci povodom velikog jubileja, 50 godina od osnivanja UCG.

“Festival svjetlosti, takođe, ujedinjuje mladost, znanje, inovacije i nauku. Svjetlosne instalacije su djelo udruženja “Art for the City” i mladih hrvatskih umjetnika. 3D animacije su kreirane sa znanjem i inovativnim pristupom kompanije Pixell Design“, rekla je Popa.

Ona je zahvalila Turističkoj zajednici Zagreba koja je ustupila svjetlosne instalacije i time omogućila organizaciju festivala.

Popa je zahvalila Glavnom gradu i Univerzitetu na partnerstvu i podršci u organizovanju proslave praznika.

Rektor UCG Vladimir Božović kazao je da je ta institucija, koja je za svoj jubilej odabrala slogan Futurum – Luča budućnosti, koja već 50 godina isijava svjetlost znanja u Crnoj Gori, ali i šire, krčeći put budućnosti, a koja je odnedavno dio evropske mreže univerziteta, savršena simbolička veza Dana Evrope i Festivala svjetlosti.

„Sve simboličke i stvarne sadržajne niti ovih događaja su vodile i vode ka UCG. Stoga, zahvaljujem Delegaciji EU u Crnoj Gori i Glavnom gradu što su to prepoznali”, kazao je Božović.

