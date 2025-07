Proširenje baze usvojitelja i hranitelja društveno opravdano rješenje

Podgorica, (MINA) – Omogućavanje istopolnim parovima da usvajaju djecu i budu hranitelji doprinijelo bi rješavanju problema nedostatka dovoljnog broja usvojitelja i hranitelja, jedan je od zaključaka ekspertske analize pravnog okvira za djecu i mlade bez roditeljskog staranja, rađene za potrebe Zajednice opština (ZOCG).

Iz ZOCG su u saopštenju naveli da je Crna Gora suočena sa izazovima u sistemu dječje zaštite, kao što su ograničeni broj hraniteljskih porodica, naročito nesrodničkih, produženi boravak djece u institucijama i neadekvatni mehanizmi za trajna rješenja.

Oni su rekli da ekspertska analiza, koja je zasnovana na uporednoj praksi zemalja Evropske unije, pokazuje da proširenje baze potencijalnih usvojitelja i hranitelja, uključivanjem istopolnih partnera, predstavlja efikasno, pravno utemeljeno i društveno opravdano rješenje.

Generalna sekretarka ZOCG Mišela Manojlović navela je da uporedna praksa u 24 evropske zemlje, uključujući Hrvatsku i Sloveniju, pokazuje pozitivne efekte uvođenja istopolnih parova u brigu o djeci i sveukupno unapređenje kvaliteta zaštite dječjih prava.

Kako je kazala, naučna istraživanja potvrđuju da djeca koju odgajaju istopolni parovi pokazuju jednak nivo psiho-socijalne dobrobiti, u odnosu na djecu u heteroseksualnim porodicama.

Ona je navela da posebno treba istaći da su istopolni parovi, prema relevantnim podacima, češće zastupljeni u procesima usvajanja i hraniteljstva nego heteroseksualni parovi, kao i da posjeduju visok stepen finansijske i emocionalne stabilnosti.

„Ključna poruka ovih nalaza je da su ljubav i briga ono što stvara dobru porodicu, a ne pol ili seksualna orijentacija roditelja“, istakla je Manojlović.

U saopštenju se navodi da je argument kritičara takvog rješenja obično taj da bi djeca u tim slučajevima mogla da trpe vršnjačku stigmu zbog roditelja.

Međutim, kako navodi Manojlović, odgovornost je države da edukuje i štiti svako dijete od vršnjačkog i drugog nasilja, a ne da uskrati pravo na roditeljstvo čitavoj grupi ljudi i pravo na porodicu i brigu djeci zbog potencijalne netrpeljivosti drugih.

„Osim toga, prihvatanjem ovakvog zakonskog rješenja izvršilo bi se usklađivanje sa već postojećom praksom, jer se određeni broj LGBTIQ osoba već sada nalaze u ulogama roditelja u Crnoj Gori, samo na različite načine. Te porodice postoje faktički, ali nijesu pravno prepoznate“, kaže se u saopštenju.

Manojlović smatra da bi uvođenje prava na usvajanje i hraniteljstvo za istopolne parove nesumnjivo donijelo višestruke koristi i za djecu i za društvo u cjelini, a istovremeno bi bio i signal da je crnogorsko društvo zrelo, tolerantno i okrenuto budućnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS