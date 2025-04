Pronađeno ukradeno vozilo, paniciri i alat za obijanje

Podgorica, (MINA) – Službenici policije su, pretresima na dvije lokacije u Podgorici i na Cetinju, pronašli pancire, alat za obijanje, okvir od pištolja i jedno ukradeno vozilo, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je podgorička policija po nalogu suda pretresla stan u centru grada, koji koristi T.P. (28) iz Podgorice.

„Tom prilikom pronađena su i oduzeta dva balistička pancirna prsluka sa balističkim pločama, kao i specijalizovani alat za obijanje brava. Od T.P. i još jedne osobe prikupljena su obavještenja na pomenute okolnosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sa događajem upoznat nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem se nalogu preduzimaju dalje mjere i radnje.

Službenici policije su, kako se dodaje, u odvojenim aktivnostima, a postupajući po prijavi oštećenog da mu je 8. aprila u Podgorici ukraden Fiat 500L, bez registarskih oznaka, pronašli to vozilo na jednoj lokaciji na Cetinju.

„Pregledom vozila utvrđeno je da je na njemu manipulisan broj šasije, i ono će biti predmet daljih provjera“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su njihovi službenici pretresli kuću koju koriste A.I.(53) i P.I.(52) sa Cetinja, kod kojih je pronađen okvir od pištolja, a u blizini čije kuće je vozilo i pronađeno.

„U saradnji sa nadležnim tužilaštvom preduzimaju se dalje policijsko-tužilačke mjere i radnje na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi sa predmetnim događajem“, kaže se u saopštenju.

