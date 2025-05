Pronađeno oružje kod supružnika koji su napali službenike policije

Podgorica, (MINA) – Službenici policije pronašli su ilegalno oružje kod supružnika E.G. (46) i L.G., koji su u nedjelju uhapšeni zbog napada na policijske službenike u Rožajama, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je policija, nakon napada na policijske službenike i na osnovu naredbe suda, pretresla stan i druge prostorije koje koriste E.G. i L.G iz Rožaja.

Iz Uprave policije su kazali da su tokom pretresa pronađeni i privremeno oduzeti pištolj marke Zastava M57 bez odgovarajuće dokumentacije, sedam komada pripadajuće municije kalibra 7.62 mm i jedan ručni sprej sa nadražujućim dejstvom.

O navedenom je, kako se navodi, obaviješten postupajući državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama.

