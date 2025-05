Pronađeno 26 kilograma rezanog duvanog, krivična prijava protiv jedne osobe

Podgorica, (MINA) – Službenici policije, kontrolom vozila albanske državljanke sa stalnim boravkom u Crnoj Gori S.S. (51), pronašli su oko 26 kilograma rezanog duvana i protiv nje će podnijeti krivičnu prijavu zbog nedozvoljene trgovine, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici policije na magistralnom putu Zeta-Podgorica, u mjestu Cijevna zaustavili vozilo Peugeot 307 beranskih registarskih oznaka kojim je upravljala S.S.

„Tom prilikom policija je u prtljažnom dijelu vozila pronašla 26 kilograma rezanog duvana upakovanog u pakovanja od po pola kilograma“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su policijski službenici pretresli stan i druge prostorije koje koristi S.S. u mjestu Mahala u Zeti.

„Nakon prikupljanja obavještenja od S.S., postupajući tužilac se izjasnio da se u radnjama S.S. stiču elementi krivičnog djela nedozvoljena trgovina“, rekli su iz policije.

Oni su naveli da će protiv S.S. biti podnijeta krivična prijava u redovnom postupku.

