Pronađene cigarete bez akciznih markica, rezani duvan i opijati

Podgorica, (MINA) – Policija je u pretresima i kontrolama na deset lokacija u Bijelom Polju, Rožajama i Mojkovcu pronašla cigarete i rezani duvan, bez akciznih markica i potrebne dokumentacije, kao i tablete sa liste psihoaktivnih supstanci.

Iz Uprave policije je saopšteno da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje pretresom stana i drugih objekata koje koristi N.Š. (38) pronašli određenu količinu cigareta bez crnogorskih akciznih markica i bez potrebne dokumentacije.

„Nakon upoznavanja, postupajući tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju je naložio da se protiv N.Š. podnese krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena trgovina“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, pretresom stana, drugih prostorija i pomoćnih objekata koje koristi M.P. iz Bijelog Polja, pronađena je određena količina cigareta bez crnogorskih akciznih markica.

„Po nalogu državnog tužioca, pronađene cigarete su predate tržišnoj inspekciji radi podnošenja prekršajne prijave“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Rožaje pretresli dvije lokacije i podnijeli krivičnu prijavu protiv M.K. iz Rožaja, kod kojeg je pronađena određena količina rezanog duvana, plinska punjenja i hepo kocke, zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena trgovina,

Oduzeta plinska punjenja i hepo kocke su, kako je saopšteno, predate tržišnoj inspekciji radi procesuiranja prekršajne prijave.

U saopštenju se navodi da je pretresom kod S.A. iz Rožaja pronađeno devet komada tableta Ksalol, bez odgovarajuće medicinske dokumentacije, kao i jedan biber sprej.

„Protiv njega će policijski službenici podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je pretresom objekta u vlasništvu K.F. (58) iz Mojkovca pronađen duvan bez akciznih markica i da je o tome upoznata tržišna inspekcija radi preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS