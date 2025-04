Pronađen heroin, uhapšena jedna osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su operativno-interesantnog Podgoričanina P.R. (55) kod kojeg je pronađeno oko 500 grama heroina, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je kolašinska policija, postupajući po naredbi suda, pretresla vozilo Volkswagen Polo podgoričkih registarskih oznaka koje koristi P.R.

“U posebno skrivenom i namjenski prerađenom mjestu, pronađeno je oko 500 grama praškaste materije braon boje nalik na heroin”, kaže se u saopštenju policije.

Oni su naveli da je sa događajem upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju po čijem je nalogu P.R. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga.

Iz policije su podsjetili da je P.R. prethodno uhapšen 27. marta jer je testiranjem utvrđeno da je vozio pod dejstvom heroina.

“Tom prilikom je kod njega pronađeno i pvc pakovanje sa oko 170 grama praškaste materije nalik na heroin”, navodi se u saopštenju.

