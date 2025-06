Projekat LIFEGATE dobren za finansiranje

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) odobrila je za finansiranje projekat LIFEGATE, čiji je cilj jačanje kapaciteta zdravstvenih ustanova za rano otkrivanje, dijagnostike i liječenje malignih i kardiovaskularnih bolesti, unapređenjem opreme, stručnog znanja i digitalnih rješenja.

Iz Ministarstva zdravlja (MZD) saopšteno je da je LIFEGATE odobren za finansiranje kroz Interreg VI-A IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska–Bosna i Hercegovina–Crna Gora 2021–2027.

Navodi se da projekat traje 36 mjeseci i da je EU za zdravstveni sistem Crne Gore, opredijelila oko 2,6 miliona EUR.

MZD je, kako su kazali vodilo proces pregovaranja sa partnerima i programskim tijelima, definišući strateški okvir i ključne prioritete projekta u oblasti prevencije i ranog otkrivanja hroničnih bolesti.

Navodi se da će u Crnoj Gori aktivnosti sprovoditi Klinički centar Crne Gore i Institut za javno zdravlje Crne Gore, koji će kroz nabavku savremene opreme, razvoj softverskih rješenja i edukaciju kadra značajno unaprijediti svoje usluge, posebno u domenu prevencije i liječenja bolesti sa najvećim opterećenjem po zdravlje stanovništva.

“Ministarstvo zdravlja, kao pridruženi partner u projektu, ima ključnu ulogu u koordinaciji i praćenju realizacije aktivnosti, kao i u obezbjeđivanju institucionalne podrške partnerima iz zdravstvenog sistema”, kaže se u saopštenju.

