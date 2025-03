Produžen pritvor sedmorici okrivljenih za još tri mjeseca

Podgorica, (MINA) – Vrhovni sud donio je rješenje o produženju pritvora za još tri mjeseca protiv sedam osoba osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje, pranje novca i zloupotrebu službenog položaja.

Iz Vrhovnog suda su saopštili da su rješenje o produženju pritvora do 27. juna protiv okrivljenih S.P, S.J, G.J, D.B, P.V, P.M. i N.G. donijeli odlučujući o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva od 24. marta.

Kako su naveli, S.P. se sumnjiči za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, a S.J. za ta krivična djela i pranje novca.

Iz suda su rekli da je G.J. okrivljen za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, a D.B. za stvaranje kriminalne organizacije, zloupotrebu službenog položaja i za pranje novca.

Kako su kazali, P.V. i P.M su osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, a N.G. za stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje.

„Pritvor je svim okrivljenima produžen zbog opasnosti od bjekstva, a u odnosu na S.P. i D.B. i zbog nesmetanog vođenja postupka, jer su u pitanju krivična djela za koja se po zakonu mogu izreći kazne zatvora od deset godina, odnosno teža kazna, a koja djela su posebno teška zbog načina izvršenja i posljedica“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je okrivljenima pritvor određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici 29. decembra, a produžen rješenjem vijeća tog suda 24. januara.

„Tako da po rješenju Vrhovnog suda pritvor im može trajati do 27 juna“, kaže se u saopštenju.

