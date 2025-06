Produžen pritvor optuženom za ubistvo u Zeti

Podgorica, (MINA) – Vijeće Vrhovnog suda produžilo je za još tri mjeseca pritvor D.Đ, optuženom za ubistvo Z.N. u Zeti.

D.Đ. je 31. marta u Zeti ranio Z.N, koji je nakon toga podlegao povredema.

Iz Vrhovnog suda su saopštili da je vijeće tog suda odluku o produženju pritvora do 1. oktobra donijelo po predlogu Višeg državnog tužilaštva od 24. juna.

„Okrivljenom D.Đ. pritvor je produžen zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo Z.N.“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je pritvor okrivljenom produžen zbog opasnosti od bjekstva, kao i zbog nesmetanog vođenja postupka, jer su u pitanju krivična djela za koja se po zakonu mogu izreći kazne zatvora od deset godina, odnosno teža kazna, a koja su posebno teška zbog načina izvršenja i posljedica.

„Okrivljenom D.Đ. pritvor je određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici 3. aprila, a produžen rješenjem vijeća tog suda 29. aprila, tako da po rješenju Vrhovnog suda pritvor može trajati do 1. oktobra“, rekli su iz Vrhovnog suda.

