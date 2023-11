Produbljivanje bilateralnih odnosa između Crne Gore i Francuske

Podgorica, (MINA) – Fokus Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija biće usmjeren na dalje jačanje obrazovnog sistema, kao i na njegovu reformu na svim nivoima, kazala je resorna ministarka Anđela Jakšić Stojanović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, Stojanović se susrela sa ambasadorkom Francuske u Crnoj Gori An Mari Maske.

Prema njihovim riječima, Jakšić Stojanović i Maske su ocijenile da susret predstavlja korak ka produbljivanju bilateralnih odnosa u oblasti obrazovanja, nauke i inovacija između Crne Gore i Francuske, otvarajući nove perspektive za zajednički napredak i prosperitet.

“Jakšić Stojanović je istakla ključnu ulogu obrazovanja u politici Vlade Crne Gore, naglašavajući da će fokus njenog resora biti usmjeren na dalje jačanje obrazovnog sistema, kao i njegovu reformu na svim nivoima”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, ona je najavila apliciranje za sredstva iz Evropskih fondova kako bi se ubrzao i uspješno obavio proces rekonstrukcije obrazovne infrastrukture u zemlji, kao i otvorenost Crne Gore za donatorska sredstva i podršku iz sredstava vlada drugih zemalja i međunarodnih izvora.

Razgovaralo se i o otvaranju novih mogućnosti za učenje francuskog jezika u svim uzrasnim dobima, posebno za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje,

“Kao i o potencijalnoj razmjeni studenata kroz akademske programe podrške , što će kako je ocijenjeno, dodatno ojačati kulturne i obrazovne veze između dvije prijateljske zemlje”, dodaje se u saopštenju.

Poseban naglasak je stavljen na uspješnu saradnju između dvije države u oblasti nauke i inovacija, pri čemu je istaknut primjer razvoja Centra za sajber bezbjednost kao pozitivan iskorak u zajedničkim naporima za unapređenje te oblasti.

“Posebno važnim je ocijenjeno usklađivanje i finalizacija Sporazuma o bilateralnoj naučno-tehnološkoj saradnji izmedju Vlade Crne Gore i Vlade Republike Francuske, kao i buduća saradnja akademske i privredne zajednice dvije zemlje, kroz predstojeće funkcionisanje prvog Naučno-tehnološkog parka u Podgorici”, rekli su iz Ministarstva.

Kako su kazali, Maske je izrazila zadovoljstvo postignutim rezultatima Ministarstva u relativno kratkom vremenskom periodu, ukazujući na uspješnu dinamiku rada.

