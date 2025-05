Procesuirane četiri osobe zbog zloupotrebe narkotika

Podgorica, (MINA) – Službenici beranske policije procesuirali su četiri osobe zbog zloupotrebe narkotika, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici kontrolisali vozilo kojim je upravljao I.L. (26) iz Berana.

„On je u trenutku kontrole pokušao da odbaci dva manja pakovanja sa sadržajem biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, međutim, u tome su ga spriječili policijski službenici“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su nakon toga, pregledom vozila, pronađene tri ručno pravljene cigarete sa sadržajem marihuane.

Iz policije su rekli da je kontrolisan i I.Đ. (34) koje je upravljao vozilom beranskih registarskih oznaka kada je kod njega pronađeno manje pvc pakovanje sa sadržajem biljne materije zelene boje za koju se sumnja da je marihuana.

Navodi se da je policija u Beranama pretresla stan i druge prostorija koje koristi M.A. (42) i pronašla 28 tableta ksalola.

„Policijski službenici su došli do sumnje da su tablete sa liste opijata vlasništvo M.A. (44)“, dodaje se u saopštenju.

Policija je pretresla stan i druge prostorije koje koristi M.A. (39) i pronašla 40 tableta sa liste opijata.

„Protiv I.L, M.A. (44), M.A. (39) i I.Đ. biće podnijeti zahtjevi za pokretanje prekršajnih postupaka zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS