Procesuirane četiri osobe zbog nelegalnog ribolova

Podgorica, (MINA) – Služba zaštite Nacionalnog parka (NP) Skadarsko jezero procesuirala je četiri osobe zbog nelegalnog ribolova.

Iz Nacionalnih parkova Crne Gore (NPCG) saopštili su da je da je u rejonu Nizamskog mosta, u Opštini Tuzi, sprovdena koordinisana akcija Službe zaštite tog NP.

„U nelegalnom izlovu ribe zatečene su sinoć četiri osobe, kako vrše izlov ribe na nelegalan način upotrebom osti“, navodi se u saopštenju.

Iz NPCG su rekli da su privremeno oduzeta tri akumulatora, po dva plovila, vanbrodska motora, rezervoara i pretvarača i po dvije lampe i osti.

„Osobe su predata na dalje postupanje nadležnim organima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je inspektor za ribarstvo izdao dva prekršajna naloga u visini od po hilajdu EUR.

Iz NPCG su podsjetili da je Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi zabranjeno obavljati ribolov uz upotrebu osti, trokuke ili na način štetan za razmnožavanje i sa sredstvima kojima se masovno uništavaju ribe i drugi vodeni organizmi.

“NPCG apeluju na sve korisnike zaštićenih područja da se suzdrže od krivolova i ugrožavanja biljnog i životinjskog svijeta, kao i da poštuju unutrašnji red u NPCG”, kaže se u saopštenju.

Iz NPCG su rekli da u borbi protiv krivolova očekuju punu podršku svih institucija i organizacija, a posebno lokalnih zajednica sa ovih prostora, kao i ukupne društvene zajednice.

“Sve eventualne nezakonite aktivnosti i pojave, građani mogu prijaviti na broj Monitoring centra 067-000-825”, dodaje se u saopštenju.

