Proces pristupanja EU učiniti efikasnijim

Podgorica, (MINA) – Proces pristupanja Evropskoj uniji (EU) treba učiniti efikasnijim i predvidljivijim, a između država regiona jačati dijalog i saradnju, poručeno je na zasijedanju Parlamentarne skupštine Procesa saradnje u Jugoističnoj Evropi (PS SEECP).

Skupština Crne Gore je u prethodna dva dana bila domaćin zasijedanja PS SEECP-a, u čijem fokusu je bila tema “10 godina PS SEECP-a. Naredna decenija za bolju integraciju i jasniju evropsku perspektivu regiona SEECP-a. Zajedno u SEECP-u – Zajedno u EU “.

Sjednicom je predsjedavala predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović, a učestovali su, osim crnogorskih poslanika, i predstavnici zemalja učesnica – Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Slovenije i Srbije.

Kako je saopšteno iz parlamenta, Đurović je, otvarajući plenarnu sjednicu, istakla značaj Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi u kontekstu jačanje stabilnosti i sigurnosti regiona, kao i unapređenja sveopšteg razvoja.

„Izrazila je zadovoljstvo što Crna Gora ima priliku da po drugi put predsjedava ovom važnom inicijativom i naglasila da je zadatak tokom predsjedavanja bio veoma izazovan imajući u vidu aktuelna dešavanja u Evropi i svijetu“, kaže se u saopštenju”, navodi se u saopštenju.

Đurović je naglasila da je cilj crnogorskog predsjedavanja bio vraćenje fokusa na oblast evropskih integracija, zbog čega je jubilarna sjednica posvećena toj temi.

Ona je, dodaje se, informisala učesnike o inicijativi za formiranje privremenog radnog tijela PS SEECP, koje će imati za cilj ubrzanje procesa pridruživanja EU, kao i razmjenu dobrih praksi između učesnica ove regionalne organizacije, koje su kandidati za članstvo u EU.

Đurović je ukazala na važnost regionalne saradnje, kao modela koji pruža brojne mogućnosti, koji je posebno značajan u uslovima kompleksne geopolitičke situacije, rastuće inflacije i krize.

Predsjednik Vlade i koordinator rada Ministarstva vanjskih poslova Dritan Abazović osvrnuo se na izazove sa kojima se region Jugoistočne Evrope trenutno suočava, kao i posljedice ratne agresije Rusije na Ukrajinu.

On je istakao da Crna Gora u potpunosti usklađuje svoje politike sa politikama EU i pozvao sve učesnike SEECP-a na jedinstveno djelovanje u promociji univerzalnih vrijednosti na kojima je bazirana ta regionalna organizacija.

Abazović je podsjetio na značaj zelene agende, naglašavajući da je Crna Gora jedina zemlja koja se u svom Ustavu odredila kao ekološka država.

On je zaključio da se treba okrenuti budućnosti i zajedno raditi na unapređenju infrastrukturne povezanosti između zemalja učesnica SEECP-a.

Poslanici zemalja učesnica procesa su se, kako je saopšteno, u diskusiji saglasili da je neophodno zalagati da se politika proširenja zadrži visoko na agendi Evropske unije.

„Učesnici zasijedanja su bili jedinstveni u ocjeni da je potrebno dalje poboljšavati proces pristupanja i učiniti ga efikasnijim i predvidljivijim, kao i jačati međusobni dijalog i saradnju između država regiona“, navodi se u saopštenju.

Zasijedanje je okončano usvajanjem Završne deklaracije, kojom je naglašena puna opredijeljenost evropskoj integraciji cijelog regiona SEECP-a i postavljena kao glavni cilj Parlamentarne skupštine te organizacije tokom naredne decenije.

Tim dokumentom su, kako su kazali iz parlamenta, ohrabrene sve učesnice SEECP-a koje su istovremeno i članice EU, da nastave da djeluju kao glavni promoteri procesa proširenja za sve kandidate, potencijalne kandidate i aspirante za članstvo u procesu pristupanja Uniji.

Završnom deklaracijom učesnici Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi osudili su agresiju Ruske Federacije na Ukrajinu i izrazili solidarnost sa narodom Ukrajine.

Predsjedavanje SEECP-pm je, na kratkoj ceremoniji, predato predsjedniku parlamenta Sjeverne Makedonije Talatu Džaferiju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS