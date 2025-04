Prizemne kampanje ne mogu zaustaviti glas civilnog sektora

Podgorica, (MINA) – Prizemne kampanje kojima se pokušavaju uvrijediti, ili diskreditovati ličnosti iz javnog života ne mogu zaustaviti glas civilnog sektora, poručili su iz institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Iz institucije Ombudsmana su, u reagovanju povodom napada kojem je na društvenim mrežama bila izložena direktorica MANS-a Vanja Ćalović Marković, naveli da takvu zabludu mogu uzgajati samo oni koji se mrakom društvenih mreža skrivaju od osude javnosti.

Kako su rekli, metode kojima se takve osobe služe idu ispod svakog ljudskog dostojanstva i ne mogu se shvatiti drugačije.

„Ćalović Marković, kao ličnost zapažena u radu civilnog sektora, izložena je pokušajima diskreditacije koji moraju homogenizovati društvo i pozvati na snažnu osudu javnosti i podršku braniteljima i braniteljkama ljudskih prava“, kazali su iz institucije Zaštitnika.

Oni su rekli da će samo takve reakcije, uz neophodne aktivnosti nadležnih državnih organa, voditi oslobađanju javnog prostora, a u koji spadaju i društvene mreže, od onih koji taj prostor nerijetko truju mizoginim i sekstistickih prikazima žena.

Posljednji primjer, kako su naveli iz institucije Zaštitnika, pokazuje da su takvi obrasci nažalost i dalje prisutni.

„Ukazivanjem na ovakve pojave i njihovom jednodušnom osudom sužava se prostor mizernim i opskurnim pokušajima sprečavanja djelovanja civilnog sektora i jača demokratska i građanska Crna Gora, koja ne može i ne smije pristati na takve obrasce i ponašanje“, ističe se u reagovanju.

