Pušteni na slobodu Užičani privedeni nakon blokade magistrale

Beograd, (MINA) – Dvojica Užičana, koji su privedeni nakon policijske akcije razbijanja blokade u Užicu, pušteni su na slobodu kasno sinoć.

Zbog njhovog privođenja, građani i studenti su protestovali ispred policijske stanice u tom gradu na zapadu Srbije, zahtijevajući puštanje Užičana.

Njihovom privođenju prethodilo je policijsko razbijanje blokade na magistralnom putu koji vodi ka Zlatiboru, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Policija je otpočela intervenciju dok su demonstranti sjedeli na magistralnom putu.

Akciji je prethodilo upozorenje policije da se sklone sa puta.

Okupljeni demonstranti u Užicu su optužili policiju za prekomjernu silu tokom razbijanja blokade, da su nasilno gurali i udarali neke od okupljenih, kao i da je upotrebljen biber-sprej, javila je televizija N1.

Policija je bila prisutna na toj lokaciji od početka blokade u večernjim satima, a u jednom trenutku su demonstranti uspjeli da probiju policijski kordon.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije je saopštilo da je jedinica Žandarmerije “brzom i efikasnom akcijom” sklonila građane koji su blokirali put u Užicu.

Navodi se da će “svi koji su u tome učestvovali biti identifikovani i procesuirani”.

Prema saopštenju policije, oko 350 građana je probilo kordon, izašlo na državni put i blokiralo saobraćaj.

Dodaje se da okupljeni nakon izdatog upozorenja da se sklone, a potom i naređenja, to nijesu učinili, već su sjeli na put, i da je nakon toga uslijedila intervencija.

“Policijski službenici rade na identifikaciji građana koji su blokirali saobraćaj, radi procesuiranja”, naveo je MUP.

Policija je saopštila da je tokom noći grupa od oko 150 građana blokirala Ibarsku magistralu kod Sremčice ka Barajevu, ali da je i ta blokada otklonjena.

Građani i akademci Srbije protestovali su u nedjelju i u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Čačku, Novom Pazaru.

Protestne blokade u gradovima širom Srbije počele su pošto su studenti pozvali na “građansku neposlušnost” nakon protesta u Beogradu 28. juna.

Oni traže raspisivanje vanrednih izbora, uklanjanje kampa iz centra grada u kojem mjesecima borave osobe koje se protive blokadama i puštanje na slobodu studenata koji su privedeni tokom demonstracija 28. juna.

Masovni protesti i blokade fakulteta širom Srbije počeli su nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra, a studenti i građani traže odgovornost vlasti za nesreću.

