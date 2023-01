Prisustvo ministara obilježavanju Dana RS suprotno poziciji Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Prisustvo zvaničnika crnogorske Vlade na svečanosti povodom obilježavanja Dana Republike Srpske (RS), u oštroj je suprotnosti sa pozicijom Crne Gore kao NATO saveznika i aspiranta za članstvo u Evropskoj uniji (EU), smatraju u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Podgorici.

Iz Ambasade su saopštili da su “veoma razočarani” odlukom ministara pravde i finansija, Marka Kovača i Aleksandra Damjanovića da prisustvuju svečanosti povodom obilježavanja Dana RS, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim 2015. godine.

“Tim potezom je iskazano veliko nepoštovanje prema institucijama Bosne i Hercegovine”, rekli su iz Ambasade Glasu Amerike.

Oni su podsjetili da je na svečanosti odata počast ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, dodajući da je njegov rat u Ukrajini prouzrokovao teško razaranje i ljudske patnje.

“Prisustvo zvaničnika crnogorske vlade na tom događaju, u oštroj je suprotnosti sa pozicijom Crne Gore kao NATO saveznika i aspiranta za članstvo u EU, i sa principima i vrijednostima koje dijele članice evroatlantske zajednice”, kazali su iz Ambasade.

