Prirodna baština bogatstvo koje treba čuvati

Podgorica, (MINA) – Prirodna baština Crne Gore je bogatstvo koje treba čuvati, ali i prilika za razvoj održivog turizma, koji može koristiti lokalnoj zajednici i cijeloj zemlji, kazao je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Damjan Ćulafić.

On je to kazao u razgovoru sa botaničarkama, Snežanom Dragićević iz ENEKO centra i Snežanom Vuksanović iz Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, koje su otkrile novi rod biljke Petrolamium crnojevicii.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Dragićević i Vuksanović su objasnile postupak istraživanja i otkrića te izuzetne vrste, koja je pronađena u specifičnim staništima crnogorskog krša, u pukotinama krečnjačkih stijena.

Navodi se da je riječ o biljci koja je ekološki i evolutivno jedinstvena, čineći taj nalaz ne samo važnim za nauku, već i za očuvanje biološke raznovrsnosti Evrope.

Ćulafić je istakao da je to otkriće znak da Crna Gora ima potencijal da bude prepoznata kao međunarodna destinacija za naučna istraživanja i ekoturizam.

“Naša prirodna baština, uključujući Petrolamium crnojevicii, ne samo da je bogatstvo koje treba čuvati, već je i prilika za razvoj održivog turizma, koji može donijeti koristi lokalnoj zajednici i cijeloj zemlji”, rekao je Ćulafić.

Prema njegovim riječima, taj nalaz je još jedan dokaz da je zaštita flore, faune i ekosistema ključ za budući razvoj.

Dragićević i Vuksanović su navele da su molekularne i filogenetske analize pokazale da Petrolamium crnojevicii ima najbliže srodne vrste u Himalajima, što dodatno potvrđuje njegovu jedinstvenost.

One su zahvalile Ćulafiću na mogućnosti da predstave rezultate svog istraživanja, naglašavajući da je ta vrsta prava naučna i ekološka dragocjenost.

“Otkrivanje Petrolamium crnojevicii je dokaz da Crna Gora još skriva neotkrivene tajne prirode. Zbog toga njeno očuvanje postaje naša zajednička odgovornost, ali i prilika da osiguramo budućnost ovih dragocjenih prirodnih resursa”, poručile su Dragićević i Vuksanović.

One su zahvalile kolegi Boštajn Surinu iz Prirodoslovnog muzeja iz Rijeke, kao i kolegama iz Kopra, Zagreba, Pariza, Barselone i Kine koji su, zajedno sa njima, autori rada.

Iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera su poručili da su posvećeni očuvanju prirodnih resursa i da će nastaviti sa zaštitom staništa te vrste od negativnih uticaja, uključujući devastaciju prirodnih prostora, klimatske promjene i industrijske aktivnosti.

“Svi ovi koraci usmjereni su ka očuvanju biološke raznovrsnosti i očuvanju prirodnih ljepota koje čine Crnu Goru jedinstvenom”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da ovaj pronalazak otvara nove mogućnosti za razvoj ekoturizma u tom specifičnom regionu, uključujući područje oko sela Štitara, Bokova, Kosijera i Đinovića, koje bi moglo postati svjetska atrakcija za turiste i istraživače iz cijelog svijeta.

“Očuvanje i valorizacija ove prirodne baštine biće ključni faktori za održivi razvoj i prosperitet crnogorskog društva”, rekli su iz Ministarstva.

