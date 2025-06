Pripadnici VCG na vježbi Platinasti vuk 25

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Čete vojne policije i Vojno-medicinskog centra Vojske Crne Gore (VCG) učestvovali su na međunarodnoj vježbi “Platinasti vuk 25″ u Srbiji, koja je okupila oko 700 pripadnika oružanih snaga iz 11 država.

Vježbu su, kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva odbrane (MOD), organizovale oružane snage Srbije, uz podršku Evropske komande Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

„Vježba je okupila oko 700 pripadnika oružanih snaga iz Crne Gore, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Grčke, Italije, Mađarske, Rumunije, Sjeverne Makedonije, SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva i države domaćina“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da “Platinasti vuk” predstavlja platformu za razmjenu iskustava, unapređenje interoperabilnosti i jačanje saradnje među savezničkim i partnerskim zemljama.

Iz MOD-a su rekli da su tokom realizacije vježbe, koja je sprovođena na lokacijama baze „Jug“, poligona „Borovac“ i strelišnog kompleksa „Vrtogoš“, pripadnici Čete vojne policije sa kolegama uvježbavali različite taktike, tehnike i procedure koje se primjenjuju u mirovnim operacijama.

„Aktivnosti su obuhvatale obezbjeđenje baze i konvoja, patroliranje, blokadu i pretragu terena, kao i izvođenje borbenih dejstava u urbanoj sredini“, kazali su iz MOD-a.

Kako su naveli, medicinari VCG su u sklopu multinacionih Balkanskih vojnomedicinskih snaga (Balkan Medical Task Force – BMTF) uvježbavali pružanja pomoći povređenima na bojištu i povrijeđenima u prirodnim katastrofama u cilju poboljšanja nivoa interoperabilnosti, kao i dostizanja operativnih sposobnosti neophodnih za sledeću sertifikaciju bolnice koja je planirana u oktobru ove godine.

„Tokom vježbe održan je i sportski dan, a vojnici 11 zemalja nadmetali su se u više sportskih disciplina, pri čemu su pripadnici Čete vojne policije uzeli prvo mjesto u košarci“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se međunarodna vježba “Platinasti vuk” realizuje od 2014. godine, a predstavnici VCG učestvuju četvrti put.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS