Pripadnici crnogorskih službi zaštite i spašavanja kreću u Tursku

Podgorica, (MINA) – Pripadnici službi zaštite i spašavanja iz više crnogorskih gradova krenuće večeras za Tursku gdje će turskim kolegama pomoći u evakuaciji stanovništva koje je ostalo zarobljeno u ruševinama nakon razornog zemljotresa koji je pogodio tu državu.

Ka Turskoj će se za sada uputiti članovi spasilačkih službi iz Podgorice, Nikšića i Kotora.

Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković kazao je da će 15 pripadnika Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada, na čelu sa komandirom Goranom Jankovićem, večeras otputovati za Tursku, gdje će se pridružiti timovima koji djeluju u zemljotresom pogođenim područjima.

Vuković je rekao da će u misiji učestvovati i pripadnici službi zaštite iz Kotora i Nikšića.

Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević kazao je u telegramu saučešća povodom tragedije koja je zadesila Tursku, da će pripadnici nikšićke Službe za zaštitu i spašavanje biti dio nacionalnog tima koji će biti upućen na ugroženo područje.

Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić poručio je da je Kotor kao prijateljski i pobratimski grad spreman pružiti podršku građanima Gaziantepa.

On je rekao da će biti na raspolaganju za svaku drugu vrstu pomoći u okviru mogućnosti i kapaciteta.

