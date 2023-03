Prioriteti snaženje građanskog koncepta, dinamičnija ekonomija i EU

Podgorica, (MINA) – Lider Demokratske partije socijalista (DPS) i predsjednički kandidat Milo Đukanović kazao je da je ta pratija naučila lekcije iz sopstvenih grešaka i da prioriteti nove vlasti treba da budu snaženje građanskog koncepta, dinamičnija ekonomija i Evropska unija (EU).

On je, na predizbornom skupu u Bijelom Polju, kazao da 19. marta građani odlučuju da li će Crna Gora nastaviti da se razvija kao građanska, uređena, prosperitetna država, koja je svoj temelj zasnovala na evropskim vrijednostima.

„Ili će se vratiti na, nažalost istorijski utabane dobro poznate staze zaostajanja, međusobnog sukobljavanja, nacionalnog i vjerskog prebrojavanja i vrlo frekventnog obnavljanja nestabilnosti“, naveo je Đukanović.

On je, kako je saopšteno iz DPS-a, ocijenio da je to izazov.

„Ove dvije i po godine su nas podsjetile koliko je za svaku kuću važno da ima dobrog domaćina. Za državu je važno da ima odgovornu vladu. Odgovorna vlada je vlada kompetentnih i nacionalno odgovornih i ozbiljnih ljudi“, rekao je Đukanović.

Kako je rekao, DPS je je tokom 14 godina kontinuiranog vladanja Crnom Gorom, nakon obnove nezavisnosti od 2006. do 2020. godine, zajedno sa koalicionim partnerima, pokazala da ima armiju odgovornih i ozbiljnih ljudi koji su u stanju da odgovore najvažnijim izazovima sa kojim sa suočava svako, pa i crnogorsko društvo.

On je, osvrćući se na predstojeće redovne predsjedničke izbore 19. marta, rekao da ima dobrih izgleda da uskoro nakon toga budu organizovani i prijevremeni parlamentarni izbori.

“Jedni i drugi izbori su dobra prilika da ostvarimo cilj, da promijenimo osvjedočeno neuspješnu politiku i da se vratimo onoj koja je bila osvjedočeno uspješna“, naveo je Đukanović.

Kako je rekao, ne gleda na tu mogućnost prevashodno iz ugla DPS-a.

„Mislim da je DPS u značajnoj mjeri oživjela svoju potrebu da se pokaže kao vladajuća partija, jednako tako mislim da nema dobre partije koja nije prošla i iskustvo vladanja i opoziciono iskustvo“, rekao je Đukanović.

On je dodao da ne smatra da DPS gubi vrijeme kao opoziciona partija u ovom periodu.

„Mislim da učimo neke lekcije koje prethodno nijesmo naučili i da ćemo kada se vratimo na vlast biti lišeni nekih slabosti koje smo ispoljili i koje su nas koštale gubitka vlasti 30. avgusta 2020. godine”, kazao je Đukanović.

Govoreći o važnosti predstojećih izbora, Đukanović je rekao da Crna Gora ne može da izdrži još četiri godine „ovakvog stradanja“.

„Zato nijesam imao dilemu da li treba prihvatiti kandidaturu jer smatram da izazov 19. marta nije manji od izazova od 21. maja 2006. godine, Mi 19. marta branimo ono što su tekovine savremene Crne Gore, ono je životno djelo svih nas“, nagasio je Đukanović.

To je, kako dodaje, izazov pred kojim stoji Crna Gora danas.

„Zato je imperativ pobijediti na predsjedničkim izborima, sa te pozicije ući na parlamentarne izbore nakon toga dobiti dobrog domaćina, odgovornu vladu koja će nastaviti da Crnu Goru gradi kao stabilno multietničko društvo i da se dalje razvija na osnovu evropskog sistema vrijednosti”, rekao je Đukanović.

On je naveo tri prioriteta koje bi nova vlast trebalo da uradi u Crnoj Gori, od kojih je prvi graditi Crnu Goru kao građansko društvo i kao građansku državu.

Đukanović je rekao da je garancija razvoja Crne Gore kao građanske države jaka građanska partija.

„Zato su se svi neprijatelji Crne Gore udružili tokom posljednjih godina da joj polome tu kučmu, da polome DPS, jer ona nikada nije izdala crnogorske interese, nije pravila nikakav kompromis kada su u pitanju državni interesi“, istakao je Đukanović.

On je rekao da niko ne smije tolerisati izdaju države,i da je građanska Crna Gora jedini dobar model našeg razvoja i garancija trajanja i opstanka.

„Kada bi kojim slučajem dozvolili da našom političkom scenom ovladaju nacionalizmi, veoma brzo bi Crna Gora bila rasparčana, jer bi se suočila sa nepodnošljivom agresivnošću velikodržavnih nacionalističkih projekata iz našeg okruženja. Zato imamo interes da našu državnu kuću združeno branimo kao građansku državu”, kazao je Đukanović.

Kada je u pitanju drugi prioritet, on je istakao da je to prije svega nužna potreba da se obnovi dinamika ekonomskog razvoja Crne Gore.

Đukanović je rekao da je tokom perthodne dvije i po godine prisustvovao ruiniranju poslovnog ambijenta u Crnoj Gori.

„Dakle, ja mislim da je jako važno da odmah nakon što izađemo iz ovog ambisa 19. marta, moramo krenuti u hitnu sanaciju šteta koju je napravila aktuelna vlada, i u hitnu pripremu nove etape dinamičnog ekonomskog razvoja Crne Gore“ poručio je Đukanović.

On je rekao da, kako god mislili politički, ljudski svi žele da se u Crnoj Gori živi stabilno, sigurno, da ljudi imaju pouzdanu zdravstvenu zaštitu, a ne poput stanja o kojem se, kako je rekao, svakog dana čita u medijima.

„Zato mislim da je naš drugi prioritet hitna posvećenost obnovi dinamike ekonomskog razvoja i dodatna posvećenost da kažem socijalnoj stabilnosti i pravima egzistencijalno najugroženijih struktura stanovništva”, kazao je Đukanović.

On je rekao da je ubijeđen da je za mandata budućeg predsjednika“ vrlo realno da Crna Gora postane članica Evropske unije.

„Govorim vam to kao neko ko je vodeći vladu, a vlada realizuje reforme, bio akter politike koja je dovelo do toga da Crna Gora danas bude vodeća zemlja kandidat za članstvo EU, sa svim otvorenim pregovaračkim poglavljima“, naveo je Đukanović.

Kako je rekao, veoma dobro zna koji je to obim posla koji je preostao da se uradi i kako se taj posao radi.

„Ubijeđen sam da kada bi stvari išle onuda kuda mi želimo, dakle, pobjeda na predsjedničkim i formiranje odgovorne vlade nakon parlamentarnih izbora, da toj novoj vladi ne treba duže od dvije i po do tri godine da završi kompletan posao, da kaže EU – mi smo spremni, vidite kada ste vi spremni da primite prvu sljedeću članicu“, rekao je Đukanović.

Kako je dodao, nema nikakve dileme da ta pa prva sljedeća članica EU mora biti Crna Gora.

Đukanović je rekao da je upravo to njegov odgovor i na pitanja životnog standarda, rasta plata, penzija.

“Dakle, kada govorimo o EU nikada ne govorimo – daj progledajte nam kroz prste, dajte nekuda ima li kakvog ulaska na mala vrata. Ne, uvijek smo ponavljali, želimo da obavimo sve kako treba, da pripremimo zemlju da bude zaista organski dio porodice razvijenih država i naroda“, naveo je Đukanović.

On je prisutnima poručio da ovu bitku jedino mogu da iznesu zajedno.

“Moje očekivanje je da svi imamo motiva da u toj bici budemo pobjednici, svi. Moramo imati jači motiv od ovih prepreka, a to je mi branimo građansku i evropsku Crnu Goru, branimo svoje životno djelo“, rekao je Đukanović.

Kako je dodao, Crna Gora je životno djelo generacije ljudi koji sada žive u njoj.

„Samo neodgovoran čovjek može se tako odnijeti prema svom životnom djelu, a odgovoran čovjek bi se zamislio i kazao da sljeduje li me 20. marta da se preispitujem pa đe sam ja proveo život, šta sam radio. „E ako ne želimo to onda ćemo 19. marta i uraditi ono što je odgovorno, za nas, za naše potomstvo i našu državnu kuću”, zaključio je Đukanović.

