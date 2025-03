Primoravala djecu da prose

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su u Rožajama državljanku Srbije V.R. (41), nastanjenu u Beranama, zbog sumnje da je izvršila krivično djelo trgovina ljudima, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su policijski službenici na gradskom trgu u Rožajama zatekli ženu koja je primoravala dva maloljetna dječaka da prose i od njih uzimala zarađeni novac.

Iz policije su kazali da su utvrdili da je V.R. majka oštećenih dječaka i sa događajem odmah upoznali službenike Centra za socijalni rad.

“Zbog sumnje da je izvršila krivično djelo trgovina ljudima, na štetu svoja dva maloljetna sina starosti pet i sedam godina, po nalogu tužioca, uhapšena je V.R., državljanka Srbije, nastanjena u Beranama”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je V.R., uz krivičnu prijavu, sprovedena Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju na dalju nadležnost.

