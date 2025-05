Prilagođenost smještaja i dvorana važna za turnire i pripreme parasportista

Podgorica, (MINA) – Prilagođenost hotelskog smještaja i sportske dvorane osobama sa invaliditetom i blizina smještaja i terena prednosti su za kvalitetnu organizaciju priprema i takmičenja parasportista, kazala je hrvatska olimpijska šampionka iz Pariza, Anđela Mužinić Vincetić.

Mužinić Vincetić, koja je ove sedmice učestvovala na velikom međunarodnom parastonoteniskom turniru Montenegro 2025, u sportskom kompleksu hotela Voco u Podgorici, višestruka je evropska šampionka, koja je u Parizu ove godine osvojila olimpijsku zlatnu medalju.

Ona je agenciji MINA kazala da je ogromna prednost za parasportiste kada dođu u hotel u okviru kojeg je i dvorana.

„To je ogromna prednost, jer kad ste u invalidskim kolicima najlakše vam je da vam je sve na jednom mjestu“, rekla je Mužinić Vincetić.

Ona je navela da to što je četvrti put na turniru u kompleksu hotela Voco predstavlja potvrdu dobre prilagođenosti i organizacije turnira.

Mužinić Vincetić je rekla da su uslovi u hotelu Voco za parasportiste dobri, navodeći da je hotel pristupačan, osoblje ljubazno i da su prilagođene i sobe i kupatila.

„Spustite se u dvoranu liftom, u dvorani je sve ravno. Fantastično, ne bih uspjela naći nijednu primjedbu na hotel“, dodala je Mužinić Vincetić.

Kako je kazala, ove sezone ima još par turnira, a najvažnije takmičenje je Evropsko prvenstvo u novembru.

Mužinić Vincetić je rekla da se nada da će i sljedeće godine biti organizovan parastonoteniski turnir u Vocu i ocijenila da turnir ima potencijala da bude proširen.

Ona je, govoreći o tome koliko je teško postati olimpijski šampion u parastonomtenisu, kazala da treba puno rada, truda i odricanja.

Trener Mirela Šikoronja Ivančin kazala je da je svake godina dolazila na turnir u Podgorici i da inače voli da dolazi u Crnu Goru, prije svega zbog gostoljubivosti.

„Drugi razlog je to što je ovaj kompleks prekrasan za sportiste i pogotovo za paraolimpijce, kojima je veoma potrebno da bude sve prilagođeno. Sve je dostupno i tu je fantastično i za pripreme i za turnire“, rekla je Šikoronja Ivančin.

Ona je istakla da je važno, pogotovo trenerima, da u hotelu imaju i kafić u kojem se uvijek mogu okupiti, porazgovarati i razmjenjivati iskustva.

Predsjednik Paraolimpijskog komiteta Igor Tomić rekao da je da je hotel Voco, ne samo vezano za paraolimpizam, nego za ukupni sistem sporta Crne Gore, blagodet, a posebno s aspekta sporta osoba sa invaliditetom.

On je kazao da međunarodni parastonoteniski turnir u Podgorici predstavlja ozbiljan nivo međunarodnog sportskog događaja, koji je okupio više od 150 takmičara, iz preko 30 država svijeta.

Tomić je podsjetio da su u hotelu Voco bili i domaćini najvećeg parasportskog događaja u Crnoj Gori – Evropskog prvenstva A divizije u golbalu, u decembru 2023. godine.

Prema njegovim riječima, to govori da je kompleks koji ima Voco nešto što zadovoljava velike međunarodne standarde, a posebno sa aspekta osoba sa invalidetom.

„Kad na jednom mjestu imate sportsku dvoranu, sportsko borilište, prostor za zagrijavanje, smještaj, jednu visoko kvalitetnu ishranu, i sa druge strane moment relaksacije i profilakse sportista, onda kažete da boravite u jednom vrhunskom, adaptiranom sportskom objektu“, dodao je Tomić.

On je istakao da u Vocu na jednom mjestu imaju apsolutno sve što traži jedan sportski događaj, a to su kvalitetan smještaj, ishrana i sportsko borilište, kao i blizina aerodroma.

Tomić je dodao da žali što Crna Gora i sistem sporta, sličan kompleks kao što je Voco, nemaju na sjeveru, u centralnom i južnom dijelu države, kao tipične, bazične sportske komplekse za pripreme olimpijaca i paraolimpijaca.

Menadžerka prodaje hotela Voco Milena Čukić kazala je da u kompleksu tog hotela već četvrtu godinu zaredom organizuju paraturnire, nakon prvog koji je održan 2022, navodeći da pružaju sve uslove za takve događaje.

Čukić smatra da takvi turniri i parasport u velikoj mjeri promovišu Podgoricu i Crnu Goru kao destinaciju, jer na takmičenja dolaze sportisti iz različitih krajeva svijeta.

Ona je rekla da je prednost hotela Voco to što ima širok ulaz, a što se tiče kretanja kroz hotel gosti imaju slobodan prolaz gdje god da idu, zato što uglavnom nema pragova.

„Sobe su veoma prostrane i minimalna kvadratura sobe je 30 metara kvadratnih. Što se tiče toaleta, oni su opremljeni svi tuš kabinama, tako da je i u tom pogledu veoma jednostavan pristup“, kazala je Čukić.

Ona je navela da u hotelu Voco imaju jednu sobu koja je namijenjena baš osobama sa invaliditetom, koja ima toalet koji je opremljen na taj način, navodeći da su i sve ostale sobe veoma pristupačne.

„U našem hotelu ne postoje stepenice ili slične prepreke koje bi mogle da ometaju naše goste u kretanju kroz hotel.

Imamo liftove, restoran je prilično širok, takođe je i pristup bazenu omogućen za osobe sa invaliditetom“, istakla je Čukić i dodala da imaju i parking koji je obilježen i namijenjen osobama sa invaliditetom.

Kako je rekla, u sklopu hotela Voco se nalazi i sportska dvorana koja predstavlja u suštini glavnu prednost hotela, i to što gosti koji dođu na smještaj imaju sve na jednom mjestu.

„Sama dvorana i pristup njoj je veoma lak, takođe što se tiče svlačionica, one nijesu kabinskog tipa, tako da i u tom pogledu hotel je veoma pristupačan“, kazala je Čukić.

Prema njenim riječima, jedna od prednosti lokacije hotela je to da se nalazi na samo sedam kilometara od aerodroma, pa je Voco pristupačan u svakom segmentu.

Čukić je poručila da je Voco veoma otvoren da sa zadovoljstvom ugosti sve goste, ističući da se većina pozitivnih ocjena vezano za hotel odnosi na gostoprinstvo njihovog osoblja, što je njihova najveća prednost.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS