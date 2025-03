Prikupili biometrijske podatke korisnika Doma starih u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Mobilni tim Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) za izdavanje biometrijskih dokumenata boravio je danas u Domu starih u Podgorici, kako bi korisnicima te ustanove omogućio izdavanje novih ličnih karata, saopšteno je iz MUP-a.

Iz tog resora su kazali da su njihovi službenici uzeli sve biometrijske podatke, kako bi osobama koje borave u Domu na jednostavan i brz način omogućili da u zakonskom roku dobiju nova lična dokumenta.

Kako su naveli iz MUP-a, nedavno je ista usluga pružena i u Zavodu “Komanski most” u Podgorici, gdje je realizovano 27 zahtjeva za štićenike.

„MUP će i u narednom periodu nastaviti da, posredstvom mobilne stanice, omogućava nesmetan proces izdavanja ličnih dokumenata za građane koji zbog invaliditeta, zdravstvenih razloga ili starosti nijesu u mogućnosti da lično predaju zahtjeve na šalterima Ministarstva“, navodi se u saopštenju.

