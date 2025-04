Prijetnje Jovanović pokušaj zastrašivanja novinara

Podgorica, (MINA) – Prijetnje upućene novinarki Jeleni Jovanović ozbiljan su napad na slobodu medija i pokušaj zastrašivanja novinara koji profesionalno obavljaju svoj posao, saopšteno je iz Sindikata medija Crne Gore (SMCG).

Oni su kazali da su ozbiljno zabrinuti zbog prijetnji smrću koje su upućene Jovanović.

“Jovanović je već dugi niz godina u javnosti prepoznata kao novinarka koja istražuje teme poput organizovanog kriminala i visoke korupcije pa iz tog razloga, prijetnje upućene njoj doživljavamo kao ozbiljan napad na slobodu medija i pokušaj zastrašivanja novinara koji profesionalno obavljaju svoj posao”, navodi se u saopštenju SMCG.

Prema njihovim riječima, posebno zabrinjava činjenica da je osoba koja je izrekla prijetnje javno istupila kao pravnica.

“Koja bi, više od drugih, trebalo da zna ne samo svoja prava ukoliko smatra da joj je nanesena šteta, već i granice koje se ne smiju prelaziti, posebno kada je riječ o komunikaciji u javnom prostoru”, kazali su iz SMCG.

Kako su istakli, prijetnje smrću nikada ne smiju biti način obračuna sa medijskim radnicima i radnicama.

“Pohvaljujemo brzu reakciju policije i pozivamo nadležne da slučaj istraže do kraja i osiguraju njegov odgovarajući sudski epilog”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je odlučna i pravovremena reakcija države ključna za zaštitu novinara i za očuvanje slobode izražavanja koja ne smije ostati mrtvo slovo na papiru.

“Jednako tako ohrabrujemo sve medijske radnike i radnice da, poput Jovanović, prijave ovakve prijetnje i javno govore o pritiscima kojima su izloženi”, navodi se u saopštenju.

Iz SMCG su istakli da se samo tako može izboriti protiv pokušaja zastrašivanja medijskih radnika i radnica.

