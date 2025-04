Prijetnje Jovanović kvalifikovane kao ugrožavanje sigurnosti

Podgorica, (MINA) – Prijetnje novinarski Vijesti Jeleni Jovanović kvalifikovane su kao krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, saopštili su iz Uprave policije i dodali da rade na identifikaciji vlasnika ili korisnika mejla i broja telefona sa kojih su upućene prijetnje.

Iz policije su rekli da preduzimaju sveobuhvatne prioritetne i hitne mjere u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, u odnosu na prijavu Jovanović da su joj u subotu, pozivom redakcije Vijesti i putem e-maila upućene prijetnje po život od nepoznate ženske osobe koja se predstavila kao M.Ć. iz Srbije.

Ta osoba je prijetnje uputila povodom teksta sa portala Vijesti.

„Postupajući po navedenom, u subotu su u prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Podgorica prikupljena obavještenja na okolnosti događaja od oštećene i još jedne osobe, nakon čega je sa događajem upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je kvalifikovao krivično djelo kao ugrožavanje sigurnosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da, osim toga, službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Grupe za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala, sprovode mjere i radnje na identifikaciji vlasnika-korisnika mejla kao i broja telefona sa kojeg je upućen poziv.

Iz policije su kazali da, imajući u vidu prije svega značaj novinarske profesije kao jednog od temelja demokratskog društva, kao i ključne uloge u informisanju javnosti o dešavanjima od značaja i radu institucija, najoštrije osuđuju govor mržnje, prijetnje i nasilje usmjerene ka zaposlenima u medijima.

„Policija će u okviru svojih nadležnosti, preduzimati mjere na osiguranju bezbjednog ambijenta za slobodno istraživanje, izvještavanje, život i rad zaposlenih u medijima“, poručuje se u saopštenju.

Navodi se da Uprava policije ostaje snažno opredijeljenja u poštovanju navedenih principa i međunarodnih standarda u odnosu na novinarsku profesiju.

Dodaje se da policija ostaje opredijeljena za postupanja sa posebnim senzibilitetom u zaštiti tih osoba koje svojim korektivnim i objektivnim izvještavanjem i istraživanjem, kao kontrolni mehanizam, doprinose vladivini prava i zaštiti građana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS