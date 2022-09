Prijestonica zahtijeva hitnu reakciju državnih organa po pitanju sporova sa MCP

Podgorica, (MINA) – Pravni tim za pitanja prava svojine nad Cetinjskim manastirom gradonačelnika Cetinja zatražio je od nadležnih državnih organa hitnu i efikasniju aktivnost po pitanju svih sporova i postupaka koji se vode između Prijestonice i Mitropolije crnogorsko-primorske (MCP).

Iz Službe gradonačelnika Cetinja saopšteno je da je pravni tim održao sastanak kome su, pored stalnih članova, prisustvovali i predstavnici Ljubotinja, na čijoj se teritoriji nalaze crkve koje su predmeti zahtjeva MCP.

Na sastanku je, kako su kazali, zaključeno da državni organi nedovoljno efikasno i izuzetno sporo reaguju kada su u pitanju sporovi i postupci u kojima su stranke u sporu Prijestonica i MCP.

„Pravni tim je zatražio od nadležnih državnih organa hitnu i efikasniju aktivnost po pitanju svih sporova i postupaka koji se vode između Prijestonice i MCP“, navodi se u saopštenju.

Kako su rekli iz Službe gradonačelnika, kada su u pitanju procedure za promjenu pravnog statusa Cetinjskog manastira, vode se upravni sporovi kod Upravnog suda radi poništaja rješenja Ministarstva finansija i socijalnog staranja, i to od 9. februara prošle godine.

Iz Službe gradonačelnika kazali su da se traži poništaj rješenja od 28.oktobra prošle godine.

Iz Službe gradonačelnika rekli su da je u oba slučaja Prijestonica podnijela tužbe.

Oni su kazali da se kod Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) u Podgorici vodi postupak po osnovu podnijete krivične prijave od 14. oktobra prošle godine.

Navodi se da je krivičnu prijavu podnijela Prijestonica protiv tadašnjeg premijera Zdravka Krivokapića, nekadašnje generalne sekretarke Vlade Žane Praščević Milačić i vršioca dužnosti direktora Uprave za katastar i državnu imovinu Koče Đurišića zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

Iz Službe gradonačelnika rekli su da se kod Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) Cetinje vodi krivični postupak po krivičnoj prijavi Prijestonice protiv NN lica iz MCP i NN lica iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara zbog osnovane sumnje da su na štetu Prijestonice kao saizvršioci počinili krivično djelo uništenje i oštećenje kulturnog dobra.

Kako su naveli, kod Ministarstva finansija je u toku postupak po žalbi MCP i Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore protiv rješenja Uprave za katastar i državnu imovinu – Područna jedinice Cetinje od 15. septembra prošle godine.

„Kojim se u stavu jedan odbija zahtjev MCP za ispravku pogrešno upisanog prava svojine u listu nepokretnosti br. 915 KO Cetinje I na Prijestonicu, kao neosnovan“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se u stavu dva odbija zahtjev MCP za brisanje Prijestonice iz lista nepokretnosti 915 KO Cetinje I kao nosioca prava svojine 1/1 i upis MCP ili manastira Sveti Petar Cetinjski kao nosioca prava svojine 1/1, kao neosnovan.

“S toga Prijestonica poziva SDT, ODT Cetinje, Ministarstvo finansija, Upravu za katastar i državnu imovinu i Upravni sud da postupaju u skladu sa nadležnostima i u zakonskim rokovima donose odluke u ovim sporovima i postupcima”, kaže se u saopštenju.

