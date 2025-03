Prijavljeni učenik smješten na lokaciju na kojoj mu se pruža adekvatna pomoć

Podgorica, (MINA) – Učenik koji je navodno prijetio vatrenim oružjem učenicima cetinjske Srednje likovne škole “Petar Lubarda” privremeno je smješten na lokaciju na kojoj mu se pruža adekvatna pomoć, uzimajući u obzir njegovu adolescenciju i uzrast, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su, od momenta prijave direktora te škole, službenici Odjeljenja bezbjednosti (OB) Tivat, u saradnji sa OB Podgorica i Cetinje, preduzeli kontinurane i koordinirane aktivnosti sa Osnovnim državnim tužilaštvom (ODT) u Kotoru.

Oni su kazali da su službenici OB Tivat došli do saznanja da je jedna maloljetnica omogućila prijavljenom učeniku da izvrši fotografisanje vatrenog oružja u svom objektu stanovanja.

“Nakon dobijenih novih informacija i saznanja, službenici OB Tivat su bez odlaganja preduzeli dalje aktivnosti, inicirali i pribavili naredbu kod Osnovnog u Kotoru i izvršili pretrese na više lokacija u Tivtu”, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici na jednoj lokaciji, u stanu koji koristi M.C, pronašli i oduzeli pištolj marke “Beretta”, u ilegalnom posjedu, sa dva pripadajuća okvira i 43 komada municije.

Sumnja se da se radi o pištolju koji se nalazi na spornoj fotografiji koja je tokom potencijalne prijetnje poslata putem jedne aplikacije.

“Policijski službenici su, u odvojenim aktivnostima, pretresom na drugoj lokaciji, pronašli i oduzeli startni pištolj marke Blow”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će se postupajući državni tužilac u ODT-u Kotoru izjasniiti o kvalifikaciji djela u vezi sa pronađenim pištoljem, dok je u vezi sa startnim pištoljem V.J. izdat prekršajni nalog iz Zakona o oružju.

“Prijavljeni učenik, za kojeg je u prijavi navedeno da je uputio prijetnje vatrenim oružjem učenicima škole putem jedne aplikacije, a koji vanredno pohađa nastavu te škole, je u koordinaciji sa nadležnim tužiocem privremeno smješten na lokaciju na kojoj mu se pruža adekvatna pomoć, uzimajući u obzir njegovu adolescenciju i uzrast”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da će predmeti i tragovi koji se dovode u vezu sa događajem biti upućeni u Forenzički centar radi potrebnih vještačenja.

Oni su zahvalili direktoru Srednje likovne škole “Petar Lubarda” na odgovornom odnosu prema događaju.

“U ovakvim situacijama, kada je prisutna potencijalna prijetnja jednog lica ka drugima, jedino zajedno možemo pravovremeno reagovati, kako bismo preventivno djelovali na neutralisanje prijetnji i suzbijanje teških posljedica koje bi time mogle nastupiti”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da, dok se ne okončaju sve mjere i radnje, nastavljaju sa intenzivnom komunikacijom sa Državnim tužilaštvom, Ministarstvom zdravlja i stručnim službama tog resora, kao i upravom Srednje likovne škole “Petar Lubarda”.

Oni su pozvali roditelje i sve građane da obrate posebnu pažnju na boravak djece u sajber prostoru i okruženju, kao i da posebno vode računa o njihovim aktivnostima koje mogu izazvati uznemirenost drugih.

“Uprava policije je, u konkretnom slučaju, preduzela sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti, uzimajući u obzir da je prijavljeni učenik smješten na sigurnu lokaciju uz opservaciju drugih organa i službi, te će stoga dalje aktivnosti preduzimati i drugi nadležni organi”, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije su pozvali sve službe, u čijoj je nadležnosti rješavanje te problematike, da maksimalno doprinosu u fazi ranog prepoznavanja adolescentnog antisocijalnog ponašanja, kako bi prevenirali i spriječili nastupanje težih posljedica.

