Prijava protiv ukrajinske državljanke zbog zanemarivanja djeteta

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su prekršajnu prijavu protiv ukrajinske državljanke I.B. (39), zbog zanemarivanja djeteta, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici postupali po prijavi građana da se na balkonu stana u Podgorici nalazi maloljetno dijete bez nadzora roditelja.

„Oko jedan sat i 40 minuta policiji su stanari zgrade prijavili da se na balkonu jednog stana već duže vrijeme nalazi dijete, u vidno uznemirenom stanju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su dolaskom na lice mjesta policijski službenici zatekli dijete bez nadzora roditelja.

„Dvadesetak minuta nakon dolaska službenika policije na adresu je došla i majka djeteta, I.B, za koju je kasnije testiranjem utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu u koncentraciji od 1,48 promila“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici protiv I.B. podnijeli prekršajnu prijavu Sudu za prekršaje u Podgorici, zbog počinjenog prekršaja iz člana 37 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici – zanemarivanja na štetu maloljetnog djeteta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS