Pridruživanje EU ubrzaće dostizanje ciljeva održivog razvoja

Podgorica, (MINA) – Pridruživanje Crne Gore Evropskoj uniji (EU) proces je koji će u najvećoj mjeri ubrzati dostizanje ciljeva održivog razvoja i Agende 2030, kazala je stalna predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, Daniela Gašparikova.

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović primio je Gašparikovu u oproštajnu posjetu.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Gašparikova je zahvalila Đukanoviću za prijem, ističući da je bila privilegija služiti građanima Crne Gore.

„Ona je istakla da pridruživanje Crne Gore EU vidi kao proces koji će u najvećoj mjeri ubrzati dostizanje ciljeva održivog razvoja i Agende 2030“, navodi se u saopštenju.

To je, kako je dodala Gašparikova, vizija budućeg pravca Crne Gore, koju je UNDP podržavao i na kojoj će zajedno nastaviti da rade.

Ona je ukazala na uspješno potvrđeno partnerstvo UNDP-a i Crne Gore tokom izazovnog perioda COVID krize, što predstavlja dobru osnovu za zajedničko prevazilaženje aktuelnih i predstojećih izazova.

Ona je, kako je saopšteno, ukazala i na rastuću potrebu otpornosti institucija i značaj jačanja unutrašnjih kapaciteta.

Gašparikova je istakla da je posebno zadovoljna doprinosom UNDP-a ispunjavanju obaveza Crne Gore iz međunarodnih sporazuma, naročito u oblasti klimatskih promjena i ljudskih prava.

Ona je navela da se nada da će tako biti i ubuduće.

Đukanović je zahvalio Gašparikovoj za saradnju, lični angažman i posvećenost u očuvanju i jačanju partnerstva UNDP-a i Crne Gore tokom njenog mandata, kao i važnoj podršci te organizacije u ostvarenjima Crne Gore u proteklom periodu.

On je podsjetio da je saradnja posebno intenzivirana od 2015. godine, kada su definisani ciljevi održivog razvoja u Crnoj Gori.

Đukanović je ukazao na snažnu podršku kancelarije UNDP-a u kompleksnim uslovima na globalnom planu, pandemije, i složene unutrašnje političke situacije u zemlji.

„Predsjednik je izrazio posebno zadovoljstvo postignućima Crne Gore u oblasti klimatskih promjena i učešćem na dva posljednja samita o klimi, u Glazgovu i Šarm el Šeiku, gdje su potvrđene visoke ambicije koje je Crna Gora definisala, takođe uz podršku UNDP-a“, navodi se u saopštenju.

Đukanović je rekao da usaglašavanje novog petogodišnjeg programskog dokumenta UNDP za Crnu Goru daje osnova za optimizam u pogledu buduće saradnje i na višim nivoima.

On je naveo da su programi saradnje sa UNDP uvijek korespondirali sa strategijom unutrašnjeg razvoja i vanjskopolitičkim ciljevima.

Đukanović je ukazao na potrebu rješavanja ključnog problema nerazvijenosti, kao posljedice zaostajanja za evropskim kolosjekom razvoja, naročito u složenom regionalnom, evropskom i globalnom kontekstu u kojem pitanje kvalitetnog upravljanja zemljom dobija na značaju.

