Pridružiće se akciji Sat za planetu

Podgorica, (MINA) – Kompanija One večeras će od 20 sati i 30 minuta do 21 sati i 30 minuta ugasiti svjetla u upravnoj zgradi te kompanije u Podgorici i na taj način se pridružiti globalnoj akciji „Sat za našu planetu“.

Iz kompanije One su kazali da gašenje svjetla makar na jedan sat predstavlja čin dobre volje da se čini dobro za planetu, dodajući da je taj gest okosnica inicijative koju organizuje Svjetski fond za prirodu (WWF).

Oni su kazali da već niz godina podržavaju inicijativu ”Sat za našu planetu” i da je to 16. put da će ugasiti svjetla na svojoj upravnoj zgradi u Podgorici.

”Misija naše kompanije je da u skladu sa svojim ekološkim vrijednostima i konkretnim izborima, štiti životnu sredinu svaki dan”, navodi su u saopštenju.

Iz kompanije One su kazali da je sat kada će ugasiti svjetla dragocjeni trenutak zajedništva koji podsjeća da “naš jedini dom treba našu pomoć i da svi možemo i moramo igrati ulogu u njegovoj zaštiti”.

Oni su kazali da kompanija One ove godine, u skladu sa porukom organizacije koja tom inicijativom ujedinjuje svijet, neće samo ugasiti svjetla, već će zajedno sa svojim zaposlenima, učestvovati i u širenju ove plemenite ideje.

”Svako od nas može se na ovaj dan pridružiti inicijativi tako što će provesti 60 minuta radeći nešto pozitivno za našu planetu. Kompanija One je zaposlene pozvala da svoj doprinos daju zajedno sa svojim porodicama, bilo da je njihov izbor boravak u prirodi, kuvanje, fitnes ili umjetnost”, kaže se u saopštenju.

Iz kompanije One su pojasnili da je potrebno samo biti kreativan i pronaći jedan od brojnih načina da, baveći se svojim omiljenim aktivnostima, čuvamo planetu.

”Kako zvanična stranica inicijative Earth Hour poručuje, danas možemo izabrati boravak u prirodi, fotografisati njene ljepote, vježbati napolju, napraviti jelo u skladu sa održvim principima ili jednostavno smanjiti uobičajenu potrošnju vode”, kazali su iz One.

Kako su istakli, Sat za planetu kao simboličan gest, predstavlja zapravo poziv da budemo istrajni u svojim postupcima.

Oni su kazali da je u svakodnevnom poslovanju unapređenje procedura koje se tiču zaštite životne sredine za njih imperativ.

”Kroz svoje kompanijske vrijednosti i konkretno činjenje, kompanija One već godinama praktikuje poslovanje i ponašanje zaposlenih koje je u potpunosti usklađeno sa zelenim politikama”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se taj sistem kroz decenije razvijao i unapređivao, a samo neke od aktivnosti podrazumijevaju stalnu edukaciju zaposlenih, upotrebu papirnih kesa u poslovnicama, reciklažu starih uređaja i otpada, kao i upotrebu energije iz obnovljivih izvora.

”Kompanija One posebno je ponosna na svoje učešće u projektu Spectro Solutions čiji sistem predstavlja tehnološko dostignuće koje značajno doprinosi bezbjednosti šuma, prirode i zajednice”, kaže se u saopštenju.

Kako su pojasnili, taj vrijedan alat je, budući da omogućava brzu detekciju požara i automatizovano obavještavanje nadležnih službi, doprinio da tokom prethodna dva ljeta brdo Gorica bude pošteđeno brojnih potencijalnih požara.

