Približavanje EU i smanjenje zaostatka predmeta prioriteti sudstva

Podgorica, (MINA) – Približavanje Evropskoj uniji (EU) i smanjenje zaostatka predmeta glavni su prioriteti crnogorskog sudstva, poručeno je sa sastanka predsjednice Vrhovnog suda Valentine Pavličić sa vođom projekta EUROL Brankom Hrvatinom.

Kako je saopšteno iz Vrhovnog suda, projekat EUROL – Podrška EU vladavini prava već 12 godina se realizuje u Crnoj Gori, a u maju je otpočeo EUROL 4, koji je fokusiran na unapređenje pravosudnog sistema, rukovodećeg kadra u sudovima i informacionog sistema, kao i na primjenu Strategije pravosuđa.

„Akcenat na sastanku u Vrhovnom sudu bio je na dinamici rješavanja starih predmeta i digitalizaciji“, kaže se u saopštenju.

Pavličić je naglasila da je cilj Vrhovnog suda efikasno sprovođenje pravde koje će se ostvariti kroz istovremenu pomoć građanima i sudijama kako bi brže i efikasnije dolazili do konačnih presuda, smanjenje broja predmeta, racionalnije korišćenje vremena, poboljšanje organizacije i kvaliteta rada, digitalizaciju i približavanje EU standardima.

“Reforma pravosuđa mora pokazati istinsku volju i ozbiljnost kako bi dobila podršku EU”, istakla je Pavličić.

Hrvatin je kazao da će njihov prioritet biti razvoj alata za analizu sudskih podataka.

„Jer trenutno sudovi nemaju jedinstveni sistem, a cilj je da oni omoguće konkretne brojčane rezultate i podrže rad na informatičkim predmetima”, naveo je Hrvatin.

On je naglasio da se do kraja godine očekuju prvi pozitivni rezultati, a tokom projekta, kako je kazao, izuzetno cijene činjenicu što će biti u stalnoj komunikaciji sa Vrhovnim sudom.

“Na sastanku je istaknuta i važnost efikasnijeg korišćenja vremena i organizacije rada u sudovima nakon što je uvedena praksa kvartalnog izvještavanja Vrhovnog suda o predmetima u radu kod nižestepenih sudova“, navodi se u saopštenju.

Pavličić je rekla da smatra da fokus mora biti na presudama nižestepenih sudova, jer Vrhovni sud ne može rješavati stare predmete iz prošlih decenija.

„A posebnu pažnju treba usmjeriti na predmete vezane za „ćutanje” administracije, jer oni opterećuju sudove i skupo koštaju državu“, istakla je Pavličić.

Ekspert Rado Brezovar kazao je da će projekat biti fokusiran na konkretne intervencije gdje su rezultati najpotrebniji, uključujući brže rješavanje starih predmeta i unapređenje komunikacije među sudovima.

IT direktor Vrhovnog suda Slovenije, Bojan Muršec, naveo je da se svi problemi uklapaju u planove digitalne reforme pravosuđa, uz napomenu da će najveća ulaganja biti potrebna za softver.

