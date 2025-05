Prevencija melanoma ključna za zdravu kožu i dug život

Podgorica, (MINA) – Klinika za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) organizovaće ovog mjeseca preventivne dermoskopske preglede mladeža, bez uputa izabranog doktora, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Iz KCCG-a su naveli da se preventivni pregledi tradicionalno obavljaju na toj klinici u maju, povodom Međunarodnog mjeseca borbe protiv melanoma.

“Pregledi će se obavljati na Klinici za dermatovenerologiju, bez uputa izabranog doktora, 8, 9. i 15. maja u periodu od osam do 14 sati, dok će Euromelanoma dan biti obiljležen 12. maja obavljanjem preventivnih pregleda mladeža u periodu od 13 do 15 sati”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da svi zainteresovani građani mogu zakazati pregled sjutra i u srijedu, u terminu od sedam do osam i od 13 do 14 sati, pozivom na broj telefona 020-412-450.

Kako su kazali iz KCCG, broj pregleda je ograničen.

“Klinika za dermatovenerologiju će 16. maj posvetiti preventivnim pregledima mladeža zaposlenima u KCCG koji će se obaviti u periodu od osam do 14 sati, što je ujedno i prva organizovana akcija ovog tipa za zdravstvene radnike naše ustanove”, navodi se u saopštenju.

Iz KCCG su rekli da je cilj organizovanja preventivnih pregleda podizanje svijesti o prevenciji nastanka malignih tumora kože i adekvatnoj zaštiti od UV zračenja.

