Pretresima u Podgorici pronađeno oružje i municija, uhapšene dvije osobe

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija je pretresima na četiri lokacije pronašla više komada oružja i municije, i uhapsila dvije osobe zbog ugrožavanja sigurnosti i nedozvoljenog držanja i nošenja oružja.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, pretresom prostorija N.R., koji je prethodno uputio riječi prijeteće sadržine drugoj osobi, policija je pronašla pušku, okvir od pištolja i 14 komada municije.

„Protiv N.R. je po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i on je lišen slobode“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su policijski službenici pretresli i prostorija koje koristi M.V.

Iz policije su kazali da je kod M.V. pronađeno 25 komada municije i da je on, po nalogu postupajućeg osnovnog državnog tužioca, uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

„Pretresom prostorija koje koristi L.V. pronađena je i oduzeta vazdušna puška“, dodaje se u saopštenju.

Iz Uprave policije su poručili da njihovi službenici nastavljaju kontinuirane planske aktivnosti na sprečavanju držanja oružja u ilegalnom posjedu, procesuiranju izvršilaca krivičnih djela i prekršaja u vezi sa oružjem, te osiguravanja stabilnog stanja bezbjednosti u društvu.

