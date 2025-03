Pretresi u Podgorici i Danilovgradu, oduzeto oružje i municija

Podgorica, (MINA) – Službenici policije izvršili su pretrese na sedam lokacija u Podgorici i Danilovgradu i oduzeli vatreno oružje, municiju i eksploziv, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da je kontrolisano sedam osoba i da su pronađene i oduzete dvije lovačke puške, samostrijel, vazdušna puška, municija, eksploziv i sredstva za vezivanje, dok je jedna osoba uhapšena.

Na teritoriji nadležnosti Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad, kako su naveli, izvršeni su pretresi na dvije lokacije.

“Postupajući po naredbi suda, danilovgradska policija je pretresom kod operativno interesantne osobe R.B. pronašla i oduzela samostrijel marke Cross bow, bez serijskog broja, kao i vazdušnu pušku marke Norica”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da će nakon sprovedenih vještačenja uslijediti kvalifikacija djela.

“Pretresom stana i drugih prostorija kod B.P. iz Danilovgrada pronađene su i oduzete lovačka puška Crvena Zastava, lovački karabin Zastava M98 i 76 komada pripadajuće municije različitog kalibra u ilegalnom posjedu, kao i sedam pakovanja eksploziva Vitezit 20”, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su eksploziv sa lica mjesta izuzeli službenici Direktorata za zaštitu i spašavanje.

Oni su kazali da je, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, B.P. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

“Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su izvršili pretrese na pet lokacija kod M.M. i operativno interesantnih osoba B.L, J.V, M.V. i J.D. Od B.L. je oduzeto oruđe sa dugim sječivom i jedan par sredstava za vezivanje”, navodi se u saopštenju.

